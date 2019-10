Telekomunikacijski operaterji v Sloveniji večinoma ponujajo najugodnejše vezave za 24 mesecev. Foto: BoBo

Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) zato poziva slovenske telekomunikacijske operaterje, v Sloveniji si trg deli četverica: Telekom Slovenije, Telemach, A1 in T-2, k sklenitvi dogovora, da v času pogodbene vezave s strankami ne spreminjajo pogojev. To se namreč v večini primerov odraža z višanjem cene storitev.

"Že dlje časa dobivamo pritožbe potrošnikov, ki jim telekomunikacijski operaterji spreminjajo vsebino pogodbe in cene naročnin kar sredi obdobja vezave. Med najbolj skrajnimi primeri smo zasledili tudi, da je potrošnik sklenil naročniško pogodbo z vezavo za 24 mesecev, že naslednji mesec pa ga je operater obvestil, da se bo naročnina povišala," so navedli v ZPS-ju, kjer s spletno peticijo zbirajo podpise, s katerimi bi prepričali telekomunikacijske operaterje, naj se zavežejo, da ne bodo več spreminjali cen oz. drugih pogojev (denimo števila klicev v druga ali tuja omrežja, vsebine paketov …)

"Prepričani smo, da enostranska sprememba pogodbenih pogojev ni sprejemljiva. Pogodbene stranke so zavezane, da spoštujejo, kar je bilo dogovorjeno. Ne nazadnje ni potrošnik postavljal pogojev, kakšno pogodbo želi, temveč ponudnik storitve z vsemi pogoji, Zato bi pogodba morala ostati v času vezave nespremenjena," poudarja predsednica ZPS-ja Breda Kutin.

Boštjan Okorn z ZPS-ja je ob tem opozoril, da sicer obstoječi zakon o elektronskih komunikacijah določa, da mora operater o spremembi pogojev obvestiti svoje stranke 30 dni pred spremembo in da lahko, kljub vezavi, odstopijo od naročnine na storitve brez dodatnih stroškov.

Toda zaplete se pri opremi, saj operaterji ob prekinitvi pogodbe zahtevajo plačilo za rabo opreme, ki jo je z vezavo naročnik storitve dobil po subvencionirani ceni. Denimo pametni telefon po subvencionirani ceni ali televizor, ki ga ob morebitni vezavi ponujajo zgolj za evro.

Toda če naročnik zaradi spremembe pogojev odstopi od pogodbe, to operaterji zaračunajo po tržni ceni, in ne po tisti, ki so jo ponudili stranki ob vezavi. To pomeni, da bo potrošnik za odkup opreme plačal 30, 40 odstotkov več, kot če bi še naprej obdržal vezavo.

Nezadovoljstvo z vezavami

V Sloveniji, kot so z anketo ugotovili pri ZPS-ju, se za razmerje z vezavo, zaradi številnih ugodnosti, ki jih oglašujejo in ponujajo operaterji, odloča okoli 2/3 uporabnikov telekomunikacijskih storitev. Samo 23 odstotkov izmed njih je menilo, da operaterji lahko spreminjajo cene in pogoje. Skoraj 2/3 vprašanih pa je odgovorilo, da se ne bi odločilo za vezavo, če bi vedeli, da bodo cene in ponudba spremenjene.

"Marsikateri potrošnik ob obvestilu operaterja nekaj mesecev po podpisu pogodbe o vezavi, da se bo cena paketa zvišala za dva evra, na primer, niti ne ukrepa, saj ne želi ponovno pregledovati vseh ponudb in se ukvarjati z menjavo operaterja. Ko ta po določenem obdobju spremeni še programsko shemo, na primer, pa se odloči za menjavo, a ga na zadnjem računu preseneti visok znesek za vračilo prejetih ugodnosti, ki ga od njega terja operater."

Matjaž Jakin, vodja svetovalne pisarne na ZPS-ju

Okorn je tudi opozoril na odziv potrošnikov, ki ugotavljajo, da vsi operaterji uporabljajo enake prakse in da ne prihaja več množično do zamenjav operaterjev. Če se je glede na podatke agencije za komunikacijska omrežja in storitve (Akos) za prenose mobilnih telefonskih številk na druge operaterje v drugem četrtletju leta 2016 odločilo 65.000 uporabnikov, se jih je letos samo še 31.000.

Vodja svetovalne pisarne na ZPS-ju Matjaž Jakin je ob tem opozoril, da je potrošnik ob vezavi že tako ali tako tvegal, saj bi lahko dobil boljšo ponudbo od drugega operaterja. Po njegovih besedah se s spreminjanjem pogojev potrošnikom povzroča škoda, številke so najbrž visoke. "Prave konkurence pa ni. S tem se ukvarjamo že leta, vendar nam ni uspelo preprečiti teh praks," pravi in dodaja, da operaterji na opozorila glede spornih praks odgovarjajo, da jim pač obstoječa zakonodaja to omogoča.

Kakšne so prakse v tujini?

"V tujini so prakse različne in tudi sami trgi so različni," pravi Okorn. Najboljša rešitev v Evropi, se mu zdi fiksna vezava, ki je omejena na zgolj šest mesecev in pri kateri uporabnik lahko odstopi le s pogodbeno kaznijo. Nakup opreme in telefona pa je vezan na nekaj drugega, denimo nakup na obroke, ne pa, kot pri nas izključno na pogodbeno vezavo.

"Zelo težko je sicer vleči vzporednice s tujino, saj so trgi različni ter tudi ureditve in prakse. Tam kjer je manj vezave, je trg bistveno bolj konkurenčen. Tako glede ponudbe opreme kot tudi storitev," opozarja.

Takšni primeri so v Skandinaviji, denimo na Danskem ali Finskem, kjer se operaterji po njegovih besedah bistveno bolj posvečajo storitvam kot pa prodaji telefonov, kot je to praksa v Sloveniji. Vendar so kljub temu cene storitev v Sloveniji med ugodnejšimi. "Nismo najcenejši in ne najboljši, vendar tudi ne najslabši," meni Okorn.