Eva Hren in avtor zmagovalne skladbe Žiga Pirnat. Foto: Adrian Pregelj

Izmed vseh enajstih tekmovalnih skladb je občinstvo najbolj prepričala prav pesem Eve Hren, ki je za skladbo Šesti čut prejela veliko nagrado občinstva Popevke 2019. Kot je dejala po podelitvi nagrade, zadnje čase srečuje ogromno ljudi, ki so na dnu, zato je to pesem posvetila njim. "To so sami svetli ljudje, in upam, da bo moja pesem iskrica, ki jim bo pomagala ponovno zasvetiti v temi," je dodala.

Eva Hren je sicer diplomirana kitaristka, s festivalnih odrov pa je poleg samostojnih nastopov znana tudi kot članica terceta Katrinas – poleg poučevanja na Konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani ustvarja v etnopop skupini Eva Hren & Sladcore.