Pa nas je resen gospod v oddaji Brezno resno posvaril: "Država, ki nima gospodarske suverenosti, nima politične suverenosti, torej je hlapčevska država."

Mi hlapci? Kje neki – saj je vlada, ki je dokončala pot v brezno, vedno bolj naša, popularna! Vox populi, vox dei! Morda pa Mencingerjeva odlična oznaka za naše politike "oholost in pohlevnost" ne velja samo za oblast. Pa čeprav je (poleg vsega drugega) Računsko sodišče za nazaj ugotovilo, da so vsi zadnji ministri in ministrice za zdravje neučinkovito, predrago gradili urgence. Očitno so se udeleževali filozofske šole Slavoja Žižka z naslovom Spodleteti bolje. No, gospod Vesel bo to spodletavanje na bolje še podprl – predlagal bo višje plače za politike in funkcionarje.

Mi, Slovenci, pa smo na evrovolitvah lepo izvolili stara imena, ki niso o evrobančnem ropu Slovenije črhnila nobene, in še nove obraze po muštru schauschpielerskega premierja, ki govori vedno bolj odločno, ljudsko razumljivo, domoljubno, in hkrati dela ali dopušča nekaj drugega. In glasno pometa pred svojim pragom aferčice a la Uradni list.

Izvrstno! Samo gospodarske recesije naj se še nalezemo od Nemčije, pa bo vlada lahko še bolj proračunsko ohola, ljudstvo, mi, Slovenci, pa še bolj pohlevni.

Zakaj bi se še spraševali, ali je Slovenija še suverena ali je še živo izročilo gibanja proti diktatom iz mesta na B, da o NOB-jevskem reku "na Slovenskem smo mi gospodar" in nedavni vstaji proti korupciji sploh ne govorimo. Ne le Adria Airways, tudi hiša ustanovitve OF-a je v lasti Nemcev.

Pankrti sicer pojejo: "To ni več Slovenija." Ampak kaj pa šport? Garnbret, Gajser, Roglič, zdaj še nogometaši? Ko mi, Slovenci, skačemo, je Slovenija še pa še, kajne? Lahko noč in srečno.