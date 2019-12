Luka Dončić spada med najboljše igralce NBA-ja v tej sezoni. Foto: Reuters

Prejšnjo sredo sem v tedenski kolumni napisal nekaj misli o Luki Dončiću v tej sezoni. Kolumne običajno napišem kak dan pred objavo, tako je bilo tudi prejšnji teden. Naključje je hotelo, da je bila objavljena le nekaj ur po tekmi Dallas – LA Clippers, na kateri so prvi favoriti letošnje sezone znali ustaviti slovenskega reprezentanta in ga omejili na 22 točk, 8 skokov in 6 podaj.

Moram priznati, da so me nekateri odzivi kar pošteno zabavali. Tipičen primer tega je bil sklep "izgubljena bitka za MVP." Luka Dončić je dobro občutil trdno obrambo Clippersov, ki so več kot očitno odlično (z)grajeni za končnico. Kritike so me spomnile ravno na pregovorno hitro spreminjanje stališč.

Živimo v družbi zadnjega trenutka. Družbena omrežja in ne nazadnje sami mediji so strukturirani tako, da novejši zapisi povozijo starejše. Vse je v stalnem toku in dinamičnih menjavah. Naše časovnice se ves čas spreminjajo, v zavesti ostane najbolj svež dogodek. Če je čustveno nabit, ima še toliko večjo težo in vpliv na spreminjanje naših prepričanj.

V ta kontekst postavljam tudi večkrat omenjeno tekmo. Če številke 22-8-6 pomenijo slabo tekmo, to v resnici bolj govori o visokih standardih, ki jih je postavil lanski novinec leta. V svoji krstni sezoni v Ligi NBA je imel namreč skoraj identično sezonsko povprečje (21,2-7,8-6,0), s katerim je navdušil tako navijače kot strokovnjake.

Seveda je bil Luka po naslednjih presežkih (izenačitev osebnega rekorda 42 točk in prvi zmagi proti idolu LeBronu Jamesu) spet nesporni junak.

Enako kredibilni pa so tisti, ki jih ne premakne niti orkan. V ZDA je precej športnih analitikov, ki jasno izražajo svoja prepričanja. Dober primer je Foxov Skip Bayless, ki sem ga v kolumni že večkrat omenil (nanj pa me stalno spominjate tudi bralci). Bayless ima v svoji knjižici pod geslom ZA vpisane Dallas Cowboyse, San Antonio Spurse in Toma Bradyja, beseda PROTI pa skriva Philadelphio Eagelse, LeBrona Jamesa in po novem očitno tudi Luko Dončića.

To pomeni, da so vse poteze interpretirane v skladu z zasidranimi stališči. Če vsi kazalniki kažejo, da ima Tom Brady zelo slabo sezono v Ligi NFL, Bayless iz rokava potegne neko številko, s katero potem dokazuje, zakaj še vedno spada v samo smetano in da ga februarja čaka še sedmi naslov in podobno za vse preostale vgrajena stališča. Seveda pri tem še zdaleč ni edini analitik, ki to počne. Taki ljudje me (ne)hote spominjajo na lep delež političnih analitikov, ki so sicer precej bolj znani po tem, da vsako dejanje svojega politika/stranke interpretirajo v pozitivnem sozvočju s politikom. Če bi isto dejanje storil politik/stranka z druge strani, bi se seveda obrnila tudi interpretacija.

Zato še enkrat. Ne sodimo po eni tekmi in eni številki, ampak skušajmo najti čim večji vzorec podatkov in jih postaviti v širši kontekst.