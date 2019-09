Tutankamon je bil sin Amenofisa III. in zet Amenofisa IV. (Ehnatona), deloval je kot vladar 18. dinastije v obdobju 1333–1323 pred našim štetjem. Foto: EPA

Tudi dosedanji francoski rekord je z 1,2 milijona obiskovalci dosegla Tutankamonova razstava, a veliko manjša – leta 1967 je bila postavljena v pariški Petit Palais.

Zakladi iz Tutankamonove grobnice so v sklopu aktualne turneje spet na ogled dobra štiri desetletja po tem, ko so postali tako evropska kot ameriška senzacija.

Z razstavno turnejo praznujejo stoto obletnico odkritja Tutankamonove grobnice. Foto: EPA

130.000 vstopnic še pred odprtjem

S turnejo praznujejo tudi stoto obletnico odkritja Tutankamonove grobnice, za razstavo pa je bilo sicer že pred njenim odprtjem marca prodanih več kot 130.000 vstopnic.

Mnogi eksponati na razstavi Zakladi zlatega faraona so razstavljeni prvič. Več kot 50 od 150 predmetov iz Tutankamonove grobnice je Kairo zapustilo prvič, a tudi zadnjič, so zagotovile egiptovske oblasti. Po končani turneji jih bodo razstavili v novem egiptovskem muzeju v bližini piramid v Gizi.

Izjemen obisk je mogoče deloma pripisati temu, da je razstava na ogled kar pet mesecev in da so podaljšali odpiralni čas, odprta je od 9. do 21. ure. Francoski spremljevalci kulturnega dogajanja pa pravijo, da rekordno število obiskovalcev priča o trajnem zanimanju in fascinaciji nad grobnico egiptovskega faraona.

Med zanimivimi eksponati je kip varuha, ki je stal pred sobo s faraonovo krsto, videti je mogoče tudi miniaturno zlato krsto, v kateri so bila shranjena faraonova jetra, in pozlačeno leseno posteljo z levjima glavama ob vznožju.

Novembra bo razstava Zakladi zlatega faraona na ogled še v Galeriji Saatchi v Londonu. Foto: EPA

Tutankamon je bil sin Amenofisa III. in zet Amenofisa IV. (Ehnatona), deloval je kot vladar 18. dinastije v obdobju 1333-1323 pred našim štetjem. Oblast so imeli kljub temu večinoma v rokah njegovi svetovalci, predvsem Ai in Horemheb, ki so spet uvedli tradicionalno religijo boga Amona. Prestolnico je imel v Memfisu, o njem vemo tudi to, da je obnovil očetovo palačo v Tebah.

Mnogi eksponati na razstavi Zakladi zlatega faraona so razstavljeni prvič. Foto: EPA

Grobnico je odkril Howard Carter

Tutankamon sicer ni bil pomemben vladar, njegova današnja slava je vezana na njegovo grobnico. Leta 1922 jo je v Dolini kraljev skoraj nedotaknjeno našel angleški egiptolog in raziskovalec Howard Carter. V njej je bilo veliko dragocenih predmetov, med drugim posod, stolov, nakita, orožja in oblek, na faraonovi mumiji pa so našli znamenito zlato masko.

Dosedanje razstave o faraonu Tutankamonu so bile uspešnice in so po svetu sprožile pravo "tutmanijo". Na razstavi Tutankamonovi zakladi v newyorškem Metropolitanskem muzeju leta 1973 so našteli več kot osem milijonov obiskovalcev.

Novembra bo razstava Zakladi zlatega faraona na ogled še v Galeriji Saatchi v Londonu.