Na tradicionalnih pustnih povorkah se namreč sprehajajo tudi liki z izrazito antisemitsko in rasistično konotacijo. Karneval je zato že ostro kritizirala tudi Evropska komisija.

To je prvi primer umika s seznama, je v sporočilu za medije zapisala organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco).

Načela dostojanstva in enakosti

Pojasnjujejo, da so odločitev sprejeli, ker vztrajajo pri ustanovnih načelih dostojanstva, enakosti in medsebojnega spoštovanja med narodi ter obsodbi vseh oblik rasizma, antisemitizma in sovraštva do tujcev.

Pustna parada je star običaj za tamkajšnje prebivalstvo. V tem flamskem mestu vsakoletno poteka že več kot 600 let, Unesco pa ga je na svoj seznam nesnovne kulturne dediščine uvrstil leta 2010. Na letošnjem marčevskem karnevalu so nastopile karikature ortodoksnih Judov s kljukastimi nosovi in kodri ob obrazu, ki sedijo na vrečah zlata.

"Občani Aalsta imajo dovolj tega absurdnega sramotenja," je župan Christoph D'Haese na začetku decembra zapisal v izjavi za CNN. "Zato bomo ubrali najčastnejši način za izstop in si ne prizadevamo več za Unescovo priznanje aalstovega karnevala," je še zapisal župan.

Še posebej kritična je bila 40.000-članska judovska skupnost v Belgiji. Odzval se je Hans Knoop, predstavnik belgijskega foruma judovskih organizacij, ki je za CNN povedal, da je karnevalski voz prikazoval enake podobe, kot so jih za prikazovanje Judov uporabljali v nacistični Nemčiji. Knoop je pozval belgijsko vlado, naj ukrepa in "drugim za zgled kaznuje" ta dogodek.