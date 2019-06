Španski režiser letos predstavlja nov film Bolečina in slava (Dolor y gloria). Foto: EPA

Režiser španskih klasik, kot so Ženske na robu živčnega zloma, Zveži me!, Visoke pete in Vse o moji materi, je že izrazil navdušenje nad prejemom tega uglednega priznanja. "Lev bo postal moj domači ljubljenec, skupaj z mačkama, s katerima trenutno živim," se je pošalil in dejal, da mu je nagrada seveda v čast.

Direktor festivala Alberto Barbera je v sporočilu za javnost o Almodóvarju zapisal, da je ta v svojih filmih ponudil najbolj vsestranski, kontroverzni in provokativni portret Španije po vladavini Francisca Franca. Spomnil je, da so za njegove filme značilne teme, kot so transgresija, poželenje in identiteta, ki pa se jih loteva s pomočjo jedkega humorja in z neverjetno vizualno lepoto.

Vse o moji materi (1999). Foto: Imdb

Almodóvar je doslej posnel 21 igranih filmov, z njimi osvojil vrsto nagrad, tudi oskarja za najboljši tujejezični film, ki ga je leta 2000 prejel za film Vse o moji materi, kot kipec za najboljši izvirni scenarij za film Govori z njo (nominiran je bil tudi za najboljšo režijo).

Med številnimi priznanji, ki jih je prejel v svoji karieri, sta tudi nagrada za najboljši scenarij festivala v Cannesu za film Vrni se in nagrada beneškega filmskega za scenarij filma Ženske na robu živčnega zloma. Tudi letos se je ustavil na Azurni obali, kjer je predstavil najnovejši film z angleškim naslovom Dolor y gloria, v katerem igrata njegova zvesta sodelavca Antonio Banderas in Penélope Cruz. Banderas je za vlogo režiserja v krizi prejel tudi festivalsko nagrado za najboljšo moško vlogo.

76. mednarodni filmski festival v Benetkah bo potekal od 28. avgusta do 7. septembra.