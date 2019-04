Največja revija filmov se na francoski rivieri letos začne 14. maja; nekaj časa vemo že, da bo na čelu žirije sedel mehiški režiser, oskarjevec Alejandro Gonzalez Iñárritu.

Yorgos Lanthimos, Elle Fanning in Pawel Pawlikovski so med ustvarjalci, ki bodo morali najti konsenz o tekmovalnem sporedu najpomembnejšega filmskega festivala na svetu. Foto: AP

V režiji, ki jo sestavljajo štirje moški in prav toliko žensk, bo sedel tudi poljski režiser Pawel Pawlikowski – to se najbrž spodobi, saj je še lani z ljubezensko zgodbo Hladna vojna osvojil nagrado za najboljšo režijo.

Družbo mu bodo delale senegalska režiserka in igralka Maimouna N’Diaye, ameriška režiserka Kelly Reichardt (leta 2008 nominirana za nagrado Un Certain Regard) in njena italijanska stanovska kolegica Alice Rohrwacher. Z alegorično dramo Srečen kot Lazzaro je lani v Cannesu osvojila nagrado za najboljši scenarij.

Zadnji člen njihove verige je francoski režiser Robin Campillo, ki je predlani Cannes pretresel z resnično zgodbo o epidemiji aidsa 120 udarcev na minuto.

Letos program zveni zelo obetavno

Otvoritveni film festivala bo nova komedija Jima Jarmuscha The Dead Don't Die. Ken Loach bo prav gotovo treznejši ton ubral s socialno dramo Sorry We Missed You, medtem ko bo Terrence Malick premierno predvajal zgodbo o drugi svetovni vojni A Hidden Life o Nemcu, ki izbere ugovor vesti in ga nacisti leta 1943 ubijejo. Španski moderni klasik Pedro Almodovar bo predstavil dramo Pain And Glory o izbirah v življenju, belgijska brata Dardenne pa dramo Young Achmed o belgijskem najstniku in njegovi zaroti proti učitelju, ki prevzame ekstremistično interpretacijo Korana.