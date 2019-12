Ana de Armas ima v novem filmu klasično vlogo fatalke, ki pa je na neki način "posodobljena" in "subverzivna", obljublja Fukunaga. Foto: Kolosej

Napovednik za Ni čas za smrt se začne in medias res: s spektakularnim avtomobilskim pregonom, ki so ga posneli poleti v letošnji evropski prestolnici kulture – Materi na jugu Italije. V odlomku je seveda prominentno izpostavljen kultni aston martin DB5, ki ga je Bond vozil že v prejšnjih filmih, tudi v Goldenfingerju. Tokrat je avtomobil dobil še razne "nadstandardne" dodatke – na primer avtomatsko orožje, skrito v sprednjih lučeh.

Film so sicer snemali predvsem v Londonu in na Jamajki, za krajši čas pa se je produkcija preselila tudi na Norveško. Bondova vrnitev na Jamajko je svojevrsten hommage: prav tam so namreč posneli prvi del franšize, Dr. No (1962), pozneje pa še Živi in pusti umreti (1973).

Rami Malek, ki je po starših egiptovskega rodu, je v nedavnem intervjuju izjavil, da vloge ne bi sprejel, če bi bila motivacija njegovega lika z religioznim fanatizmom povezan terorizem. Foto: Kolosej

V britanskih kinematografih bodo film Ni čas za smrt začeli predvajati 2. aprila 2020; tudi pri nas je datum začetka predvajanja enak. Režijo 25. dela franšize je prevzel Cary Joji Fukunaga, ki se je do zdaj proslavil predvsem s prvo sezono Pravega detektiva in miniserijo Maniac. Poleg Daniela Craiga, Lashane Lynch in Ane de Armas je tu seveda še osrednji zlikovec – igra ga oskarjevec Rami Malek.

V svoje vloge iz prejšnje bondiade (Spectre, 2015) se vračajo Ralph Fiennes kot M, Lea Seydoux kot Dr. Madeleine Swann in Ben Whishaw kot Q. Moneypenny je znova Naomie Harris, Rory Kinnear agent MI6, ekipi pa se je znova pridružil tudi igralec Jeffrey Wright kot Felix Leiter.

Tudi mačkam naklonjeni zlikovec Ernst Stavr Blofeld (Christoph Waltz), za katerega smo na koncu Spectra izvedeli, da je preživel helikoptersko nesrečo, očitno še ni rekel zadnje besede.

Jamesovi prazni upi na upokojitev

Pod scenarij so podpisani Neal Purvis, Robert Wade, Scott Z. Burns, Phoebe Waller-Bridge (šele druga ženska scenaristka v zgodovini Jamesa Bonda!) in Fukunaga. Na začetku nam predstavijo Bonda, ki se je umaknil iz aktivne službe in uživa zasluženi počitek na Jamajki. A njegov mir ne traja dolgo, saj ga stari prijatelj iz Cie Felix Leiter prosi za pomoč. Misija reševanja ugrabljenega znanstvenika pa se izkaže za veliko bolj tvegano, kot so pričakovali: agenta njenega veličanstva vodi na sled skrivnostnega zlikovca, ki je oborožen z nevarno novo tehnologijo.

Blofelda imajo oblasti zaprtega kot Hannibala Lecterja. Bo tudi njemu – tako kot tistemu slavnemu kanibalu – uspelo pobegniti? Foto: YouTube

Kaotične razmere na snemanju

Craig je sicer pred kratkim napovedal, da bo nastop v Ni čas za smrt njegova zadnja vloga slavnega tajnega agenta. Produkcija filma je sicer obveljala za naporno – govorilo se je celo o "prekletstvu". Eden od kaskaderjev je bil ranjen v eksploziji, Daniel Craig si je tako zelo poškodoval gleženj, da ga je bilo treba operirati, Grace Jones pa je prišla na snemanje in skoraj v hipu dala odpoved. Vse skupaj se je začelo že s tem, da je prvi režiser filma, Danny Boyle, "zaradi ustvarjalnih razlik" dal odpoved in ga je bilo treba nadomestiti.