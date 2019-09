V odprtem pismu, naslovljenem na studio Warner, so svojci nekaterih žrtev streljanja v Aurori studio Warner pozvali, naj neha finančno podpirati vse politične kandidate, ki denar sprejemajo tudi od orožarskega lobija Nacionalna orožarska zveza (NRA), in da naj podpre programe, ki se borijo proti strelskemu nasilju.

Joker je zelo drugačen film od spektaklov studia Marvel, ki so zapolnjeni s fantazijskimi prijemi in izdatno uporabo računalniške animacije. Celovečerec v režiji Todda Phillipsa je po vzdušju bližje trilogiji filmov o Batmanu režiserja Christopherja Nolana, saj ubere bolj realističen pristop k pripovedovanju. Foto: IMDb

Treba je poudariti, da aktivisti ne zahtevajo prepovedi ali umika filma Joker. Opozarjajo le: "Z veliko močjo pride velika odgovornost. Zato vas pozivamo, da uporabite svojo ogromno platformo in vpliv in se nam pridružite v boju za varnejše skupnosti z manj orožja." Joker, v katerem naslovnega stripovskega junaka igra Joaquin Phoenix, v svetovne (in slovenske) kinematografe prihaja po premieri 2. oktobra.

Sandy Phillips (na desni) je leta 2012 v streljanju v kinodvorani v Aurori izgubila 24-letno hčerko Jessico Ghawi. Jessica je bila ena od 12 ljudi, ki so umrli, ko je James Holmes začel streljati med projekcijo filma Vzpon viteza teme, ki ga je prav tako distribuiral studio Warner. Foto: AP

Joker je marsikoga presenetil z nedavno zmago na Beneškem filmskem festivalu; številne kritike je očarala veristična upodobitev družbenega izobčenca, ki se zateče h grozljivemu nasilju. Analitiki filmske industrije trenutno napovedujejo, da bo težko pričakovani spektakel ob premiernem koncu tedna v Severni Ameriki zaslužil nekje med 70 in 80 milijoni dolarjev.

"Jokerja ne predstavimo kot junaka"

Studio Warner je v svojem včerajšnjem odzivu na pismo poudaril, da so v preteklosti že velikokrat prispevali denar za žrtve strelskega nasilja, tudi za ljudi, ki so bili napadeni v kinu v Koloradu. Njihovi lastniki – telekomunikacijsko podjetje AT&T Inc – so se po njihovih besedah pridružili podjetjem, ki pozivajo k prenovi zakonodaje, ki bi pomagala preprečevati strelske napade v ZDA.

"Niti fiktivni lik Jokerja niti film kot celota nista zagovor resničnega nasilja v kakršni koli obliki. Ni bil namen filma, njegovih ustvarjalcev ali studia, da bi ta lik predstavili kot junaka," dodaja izjava za javnost.

Ko je med polnočno projekcijo Vzpona Viteza teme v Aurori James Holmes začel streljati v polno kinodvorano, je bilo ubitih 12 ljudi, ranjenih pa 70. Strelec je bil obsojen na več zaporednih dosmrtnih zapornih kazni.

Joaquin Phoenix je pred kratkim odkorakal z intervjuja za časopis The Telegraph, ker je novinar odprl vprašanje, da bi Joker lahko navdihoval t. i. "incele". Ko se je po dobri uri prepričevanja vrnil k pogovoru, je pojasnil, da ga je vprašanje šokiralo, češ da mu ni kaj takega še nikoli padlo na pamet. Foto: AP

"Ko smo izvedeli, da studio Warner v kina pošilja film Joker, ki naslovnega junaka predstavi kot protagonista z zgodbo o izvoru, s katero je mogoče sočustvovati, smo se zamislili," je zapisano v pismu, ki ga je podpisalo pet ljudi. Ena izmed podpisnic, Sandy Phillips, je v izjavi za The Hollywood Reporter priznala, da jo je "groza" tega, da bi film spodbudil koga, "ki je na robu, ki bi rad izvedel strelski napad".

Phoenix in režiser Todd Phillips v intervjujih film že branita pred obtožbami, da bi lahko spodbujal nasilje. "Mislim, da se vsi zavedamo te problematike in da nas skrbi, zato se o tem tudi pogovarjamo. Po mojem mnenju se ne bi smeli bati pogovorov o tem," je Phoenix pred dnevi izjavil v intervjuju za spletno stran IGN.