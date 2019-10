Osrednje prizorišče festivala je Vetrinjski dvor, dogodki pa bodo tudi v galeriji K18, Lutkovnem gledališču Maribor in GT22. Foto: StopTrik

"Feministična perspektiva ustvarjanja animiranih filmov močno presega vprašanja osebnega sloga ali splošnih estetskih meril," poudarja direktorica festivala Olga Bobrowska.

Pri stop animaciji gre za tehniko, ko so tridimenzionalni objekti najprej fotografirani sličico za sličico, nato pa oživljeni skozi prikaz gibanja. .

Feminizem je po njenih besedah vsakodnevna praksa pristopanja k družbenim in političnim vprašanjem na način močne skupne afirmacije človekovih pravic, osebnih svoboščin in spoštovanja do katere koli marginalizirane skupine; področja, ki so bila v zadnjem času na novo definirana še posebej v srednji in vzhodni Evropi. Ustvarjanje filmov v tehniki stop animacije, ki ga določa sposobnost preoblikovanja in premikanja predhodno stabilnih stvari s pomočjo animacije sličice za sličico, se ji zdi popolno področje za tovrstno vajo.

Še pred začetkom festivala so odprli razstavo Slovenski animirani film 2006–2017; Fokus: animatorke, ki jo prireja festival StopTrik v sodelovanju z Društvom slovenskega animiranega filma. Foto: Andrej Firm

Feminizem je futurizem

Organizatorji festivala vabijo občinstvo h kolektivnemu intelektualnemu razmisleku znotraj dveh osnovnih izhodišč: "Feminizem je futurizem" in "Kontekst je pomemben".

Prvo izhodišče razkriva večplastne vidike ženskega ustvarjanja animiranih filmov, raziskuje težnje ženskega filmskega ustvarjanja in poudarja ženske umetnice, pomembne tako v zgodovini kot sodobnosti animiranega filma. Drugo programsko izhodišče pa se navezuje na geografsko raznolikost in raznorodnost smernic in stilistik, ki so se razvile v srednji in vzhodni Evropi ter Latinski Ameriki, so sporočili organizatorji iz Pekarne Magdalenske mreže.

Foto: Andrej Firm

Festival bo znova predstavil štiri tekmovalne sklope. Trije od teh so sklopi mednarodnega tekmovanja, ki bodo razkrili sodobne produkcije, narejene v tradicionalni tehniki stop animacije, med njimi je tudi sklop Borderlands s sodobnimi eksperimentalnimi in hibridnimi filmi, ki poleg stop animacije uporabljajo še druge tehnike. V četrtem sklopu Panorama pa so filmi, ki se niso uvrstili v tekmovalni program.

Ogledati si bo mogoče še tri tematske retrospektive, otroški in mladinski program ter spremljevalni program v obliki delavnic, okroglih miz, pogovorov z avtorji in kuratorji, predstavitev festivalov animacije in knjig s področja animacije, razstav, predstav, sprehodov in koncertov.

V Mariboru bo festival trajal do nedelje, skrčena različica pa bo med 9. in 11. novembrom v Lodzu na Poljskem.