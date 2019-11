Jurij Kraigher - Žore (1891-1984). Foto: Wikipedia

Kot vojaški pilot prve in druge svetovne vojne se je večkrat znašel v samem vozlišču zgodovinskih dogajanj, njegovo življenje pa slika dokumentarec Slovenec, ki je preletel stoletja.

Film, ki sta ga režirala Drago Mislej – Mef in Dušan Milavec, so predpremiero predstavili v Parku vojaške zgodovine v Pivki. Dokumentarec sledi zgodbi pilota, ki se je rodil 1891 v Hraščah pri Postojni, pozneje pa ga je pot ponesla v ZDA, kjer je počel marsikaj povezanega z letalstvom in letali. Dobro uro trajajoč film popelje po Kraigherjevem življenju in njegovi zavidljivi medvojni ter povojni letalski karieri.

Med drugim je bil vojaški pilot, veteran prve in druge svetovne vojne, polkovnik vojnega letalstva ZDA, testni pilot, inovator ter eden izmed direktorjev podjetja Pan American Airways. Juriju Kraigherju – Žoretu je bila konec leta 1943 kot polkovniku ameriškega letalstva zaupana naloga vzpostavitve enote za reševanje sestreljenih ameriških letalcev na Balkanu in tej enoti je uspelo na varno prepeljati skoraj 2.500 mož.

Idejo, da bi o Kraigherju posneli film, so dobili v Parku vojaške zgodovine, kjer so o njem pripravili razstavno vitrino. Pri nastajanju filma so nato pomagali filmski ekipi od ideje do izvedbe, film pa bo postal del muzejske zbirke in bo na ogled obiskovalcem Parka vojaške zgodovine.

Filmski zapis je delo društva Kolut ob pomoči Parka vojaške zgodovine, Veleposlaništva Združenih držav Amerike v Sloveniji, studia Proteus, občine Postojna in Zavarovalnice Triglav. "Gre za res filmsko življenjsko zgodbo, ki jo je bilo preprosto treba zajeti v filmski zapis," je dejala predsednica društva Kolut Alenka Furlan Čadež. Prireditve v Pivki se je udeležila tudi veleposlanica ZDA v Sloveniji Lynda Blanchard.