Mlada glasbenica je ob uradni potrditvi vesti tvitnila klasično podobo Ariele, naslonjene na morsko pečino – s to razliko, da tokrat nima rdečih las in svetle polti; nova Ariela je temnopolta, rjavooka in ima črne lase. Pripisala je, da gre za "uresničenje sanj".

Režiser Rob Marshall je pojasnil, da so se za to, da bo Halle Bailey igrala Arielo, odločili po daljšem iskanju primerne igralke, mlada pevka pa jih je prepričala z redko kombinacijo močnega duha, srčnosti, mladosti, nedolžnosti in vsebine, kot dodatek pa še z neverjetnim glasom. Film bodo začeli snemati naslednje leto. V njem bodo uporabili nekaj čisto novih pesmi, ki jih bo spisal avtor Hamiltona, Lin Manuel Miranda.

Halle je polovica sistrskega pevskega dua Chloe x Halle; kariero sta začeli z objavljanjem posnetkov na YouTube. Nastopili sta tudi v Beyoncejem videospotu za All Night. Foto: AP

Pod zaščito Beyonce

Halle Bailey je članica sestrskega dua Chloe x Halle, ki si je lani prislužil nominacijo za grammyja za najboljšega novega ustvarjalca leta. Njuna mentorica je Beyonce, ki ju je pod svoje okrilje vzela leta 2013, potem ko ju je slišala izvajati priredbo njene skladbe Pretty Hurts. (Mimogrede, Beyonce posoja glas levinji Nali v prihajajoči adaptaciji Levjega kralja.)

"Najbolj bizarno je to, da je bila Ariela sploh kdaj belka"

Disneyjeva odločitev, da bo nova Ariela temnopolta, je na Twitterju požela navdušenje med številnimi sledilci (in na žalost seveda tudi rasistične reakcije). Eden izmed uporabnikov je pikro pripomnil, da ne vidi težave v tem, da bo v novi izvedbi mala morska deklica temnopolta, češ da producenti nimajo zadržkov, kadar v zgodovinskih filmih v vloge Egipčanov postavljajo belce.

Na Twitterju se je seveda razvnela živahna debata o raznolikosti v kastingu filmskih vlog. Timesova kolumnistka Caitlin Moran ima dober argument: "Mala morska deklica živi na tropskem koralnem grebenu, njen prijatelj pa je pojoči jastog z močnim jamajškim naglasom. Če dobro pomislite, je najbolj bizarno to, da je bila najprej belka."

Ariela je bila v predhodnih animiranih filmih vselej svetle polti, glas pa ji je posodila igralka Jodi Benson. Sicer pa Halle Bailey ni prva temnopolta igralka v Disneyjevi igrani produkciji njihove klasike. V filmu iz leta 1997 je Pepelko upodobila temnopolta pevka Brandy.

Pri Disneyju so lani naleteli na kritike, da so v novem animiranem filmu Ralph ruši internet pretirano "pobelili" svojo prvo temnopolto princeso princeso Tiano, ki so jo pred izidom filma nato popravili tako, da so lik potemnili.

Kdo bo Ursula?

Uradno ni bil potrjen še noben drug član igralske zasedbe za Malo morsko deklico, čeprav se je neuradno poročalo, da bi Disney vlogo zlobne morske čarovnice Ursule rad zaupal Melissi McCarthy. A nič še ni dokončno – svoje ime je v ring vrgla tudi ameriška pevka Lizzo. Na Twitterju je objavila posnetek sebe z ogromno lasuljo, kako poje eno od Ursulinih pesmi, in s pripisom "Jaz sem Ursula. Pika."