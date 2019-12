Liliana, ljubezenska vrnitev Milanke Fabjančič k animiranemu filmu

Glasbo za film je ustvaril Robert Pešut - Magnifico

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Protagonistka filma je mlada Liliana, simbol vztrajnosti, truda in dela. Foto: ZVVIKS

"Če mene vprašate, je cel film metafora. To ni nek določen svet. Obožujem prenesene pomene in rada kodiram stvari, ravno za to, da si ljudje lahko videno različno interpretirajo in si sami ustvarijo neko poanto," opisuje Milanka Fabjančič film Liliana.