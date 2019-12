Miniserija, ki je nastala po predlogi resnične zgodbe, bo pripovedovala o britanskih zakoncih Susan in Christopherju Edwardsu, ki sta bila leta 2014 obsojena zaradi umora Susaninih staršev. Po umoru leta 1998 sta mož in žena, na prvi pogled mirna in miroljubna človeka, njuni trupli pokopala na vrtu in več kot deset let mirno živela naprej. (Sosedom sta razložila, da sta se upokojenca "zaradi boljšega zraka" preselila na Irsko.)

Susan in Christopher, ki sta bila zadolžena do vratu, sta izpraznila bančni račun svojih žrtev – z denarjem pa kupovala hollywoodske artefakte, na primer pismo s podpisom Garyja Cooperja.

Drama, v kateri bodo primesi črne komedije, je nastala na podlagi temeljitih intervjujev z resničnima protagonistoma, ki do danes vztrajata, da sta nedolžna.

Olivia Colman o sodelovanju s svojim možem: "Rada imam Edove scenarije – hvala bogu, saj skuha večino mojih obrokov. Ampak resno: človek je po prvem branju le redko trdno odločen, da hoče določeno vlogo, ampak točno to se mi je zgodilo tukaj. Scenarij je pogumen, a tudi subtilen in nežen; prava radost za vsakega igralca." Foto: AP

Kdo bo prevzel vlogo Susaninega moža, še ni znano – vemo pa, da bo scenarij napisal igralkin resnični mož, Ed Sinclair. Obetaven je tudi podatek, da bo serija nastala pod okriljem produkcijske hiše Sister, ki ima zasluge za letošnjo uspešnico Černobil. (Tudi Černobil, ki je septembra osvojil deset emmyjev, je bil sad sodelovanja med gigantoma HBO in Sky).

Petinštiridesetletno Olivio Colman je sicer trenutno mogoče videti v vlogi kraljice Elizabete II. v večkrat nagrajeni Netflixovi seriji Krona (The Crown); kot neka druga kraljica, kraljica Ana, je blestela v drami Najljubša, ki ji je prinesla tudi oskarja. Med njenimi markantnejšimi novejšimi vlogami je še ena televizijska: v nadaljevanki Nočni receptor je igrala agentko, ki skuša onemogočiti vplivnega trgovca z orožjem.