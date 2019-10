"Upam, da bomo tudi v prihodnosti nadaljevali tradicijo domačih filmov, ki polnijo dvorane in dvigujejo zavest o slovenskih filmskih ustvarjalcih," je ob tem dejal režiser Boris Bezić.

Foto: Kolosej

Zlata rola je filmski ekipi pripadla že ob preseženih 25.000 gledalcih, na današnji dan, ko so ekipi priznanje tudi izročili, pa je Košarkar naj bo 2 videlo že 30.200 gledalk in gledalcev. Na redni spored slovenskih kinematografov je zgodba s košarkarskega igrišča, ki je nastala po scenariju Primoža Suhodolčana, prišla 27. septembra.

Foto: Kolosej

Beziću je nagrado izročila direktorica filmskega programa in marketinga v Koloseju Ursula Spruk ter predstavnik Zveze društev slovenskih filmskih ustvarjalcev, režiser Boris Petkovič, ki je režiral prvi del filmske uspešnice Košarkar naj bo.

Foto: Kolosej

"Zlata rola in število gledalcev, ki še kar raste, in seveda čudoviti odzivi, ki smo jih deležni, osrečujejo tako mene kot celotno ekipo. Vsakemu posamezniku, ki si je vzel čas, obiskal kinodvorano in si ogledal, kar smo ustvarili, smo iz srca hvaležni," je ob tej priložnosti še dejal režiser.

Suhodolčan pravi, da je vsak film narejen za to, da gremo v kino in si ga ogledamo. "Če pa ti pred filmska platna uspe privabiti tako številne gledalce vseh generacij, ki so nad filmom navdušeni, potem začutiš še večje veselje. In tudi željo po še," je dodal.

Ursula Spruk je izrazila veselje, da slovenski mladinski filmi že tretje leto zapored polnijo kinodvorane. "Po prvem delu družinske komedije Košarkar naj bo smo lani gledali Gajin svet, letos je tu Košarkar naj bo 2, ki je res lep družinski film s pravimi vrednotami in pozitivno zgodbo," je dejala, ob tem pa izrazila prepričanje, da bo film v kino privabil še mnogo gledalcev.

Foto: Kolosej

Podelitve zlate role so se udeležili igralci Klemen Kostrevc, Matija Brodnik, Gaja Filač, Matjaž Javšnik in Marko Miladinović.

V filmu Košarkar naj bo 2 sledimo nadaljevanju zgodbe o Ranti, fantu, ki je tako velik, da bi lahko celo žirafam kravate zavezoval, in čigar življenje spremeni košarkarska žoga. Drugi del filma se dogaja leto pozneje, ko poletno predpočitniško vzdušje pretresejo nepredvidene šolske obveznosti, ljubezenske težave in košarkarski zapleti.