Prizori nasilja so v filmu kadrirani tako, da gledalec opazuje izraze na žrtvinem obrazu - torej praktično z zornega kota posiljevalca. Foto: IMDb

Jennifer Kent svoj novi film The Nightingale (Slavec) brani kot "iskreno in potrebno upodobitev" brutalnega zgodovinskega trenutka. Zaradi eksplicitnih prizorov nasilja in posilstva so številni gledalci odkorakali z nedeljske in ponedeljkove projekcije na festivalu.

Zgodba, za katero je režiserka napisala tudi scenarij, se odvija na Tazmaniji leta 1825, v času množičnih pobojev staroselskih Avstralcev. Protagonistka je 21-letna Claire (Aisling Fanciosi), nekdanja zapornica z Irske, ki se znajde v krempljih nasilnega poročnika Hawkinsa (Sam Claflin). Samo v prve pol ure filma Claire večkrat doživi posilstvo, ki ga zagrešijo različni storilci; prizori so kadrirani tako, da gledalec opazuje izraze na njenem obrazu - torej praktično z zornega kota posiljevalca. Med množičnimi odhodi iz dvorane je neka gledalka menda na glas izjavila: "Saj je bila že posiljena, ne potrebujemo novih ponovitev".

Med zadnjim primerom posilstva sta v istem prostoru umorjena protagonistkin mož in otrok, kar je publika sprejela z glasnimi vzkliki, poroča The Guardian. Pozneje junakinja najame lokalnega staroselca Billyja (Baykali Ganambarr), ki naj bi jo pripeljal do Launcestona, kjer bo dobila priložnost za maščevanje. Na njuni poti so gledalci priča še več brutalnim umorom, predvsem staroselcev, ki jih koljejo belci; ena od žrtev, ženska z majhnim otrokom, je bila pred tem tudi spolna sužnja.

Kruta usoda zapornic v Avstraliji

Kent je na pogovoru po projekciji priznala, da je vedela, da bo marsikomu težko gledati prizore posilstva - da pa je prepričana, da niso bili posneti na neokusen način. Ker se je namesto na telesa osredotočila na obraze, je pozornost publike preusmerila na travme in bolečino zapornic v 19. stoletju. Med zaporniki je bila priblino ena osmina žensk, ki so utrpele dosti hujše zlorabe kot moški, predvsem spolne. Zaradi tega so menda skušale redno kršiti pravila discipline, da bi jih vrgli v samico, kjer bi si lahko oddahnile.

Če bi prikazali, kaj vse se je res dogajalo na Tazmaniji leta 1825, tega ne bi preneslo nobeno občinstvo. Jennifer Kent

"Poskus genocida" na Tazmaniji

V izjavi za javnost se je režiserka pohvalila, da so v stik z njo stopile tudi resnične žrtve spolnega nasilja in se ji zahvalile za film. "Ne verjamem, da bi se to dogajalo, če bi posnela eksploitacijski film. Čeprav Slavec vsebuje zgodovinsko pravilne prizore kolonialističnega nasilja in rasizma nad staroselci, to ni film o nasilju ... Posneli smo ga v sodelovanju s tasmanskimi staroselskimi starešinami, ki so ocenili, da gre za iskren in potreben prikaz njihove zgodovine, ter za zgodbo, ki jo je treba povedati. Ostajam neizmerno ponosna na ta film."

Nagrado Marcella Mastroiannija za mladega talentiranega igralca si je na lanskem filmskem festivalu v Benetkah prislužil Baykali Ganambarr za vlogo v filmu Nightingale Jennifer Kent. Ta film, edini med 21 filmi v tekmovalnem programu, ki ga je režirala ženska, si je prislužil tudi posebno nagrado žirije. Foto: AP

Eden od teh tasmanskih starešin je Jim Everett, ki je pod film podpisan kot eden od izvršnih producentov. "Še celo v dokumentarcih le redko vidimo resnico o tem, kaj se je zgodilo na Tazmaniji, da je šlo za definitiven poskus genocida. Zdelo se mi je, da je ta film, ki je sicer fikcija, odražal resnično zgodovino, in da ga moram zato podpreti." Ko gre za upodobitve kolonialnega nasilja, se je morala režiserka po lastnih besedah celo samocenzurirati: "Če bi prikazali, kaj vse se je res dogajalo leta 1825, tega ne bi preneslo nobeno občinstvo."



Na lanskem filmskem festivalu v Benetkah je bil Slavec edini celovečerec v tekmovalnem sporedu, ki ga je režirala ženska. Na koncu je dobil posebno nagrado žirije. Na vprašanje, kakšno reakcijo pričakuje od svojega občinstva, je Kent ta teden odgovorila: "Poskušam se ogibati pričakovanjem. Nikoli nisem pričakovala, da bo Babadook gejevska ikona. Ampak piše se leto 2019 in je, kar je."