Režiser in scenarist Gregor Božič z nagrado talinskega festivala. Foto: PÖFF/Erlend Staub

Uvodne besede je med drugim zapisala žirija 23. mednarodnega filmskega festivala Tallin Black Nights (PÖFF), ki je celovečerec Zgodbe iz kostanjevih gozdov ovenčala z nagrado za najboljši prvenec.

Film režiserja in scenarista Gregorja Božiča je bil na festivalu skupaj s 15 filmi prikazan v tekmovalnem programu prvencev. Petčlanska mednarodna žirija je o tem celovečercu zapisala še, da je "v času novih formatov, platform in naglih ritmov tako sijajno nagraditi delo, ki ga zaznamuje plamen prvinskega filma. Zaznamuje ga močan čut za resničnost s čarobnostjo, ki prinaša poezijo in krutost; ta zgodba kaže na potrebo dostojanstvenega čakanja na smrt, medtem ko življenje mineva na tako pretresljiv način."

V skupini festivalov A-kategorije

PÖFF je festival v estonski prestolnici in eden izmed največjih festivalov v severnem delu Evrope. Je eden od samo 15 festivalov z vsega sveta, ki sodijo v prestižno skupino festivalov A-kategorij in velja za tako rekoč zadnji pomembni evropski filmski festival v koledarskem letu. V zadnjih letih se je vzpostavil tudi kot relevantna platforma za nove filmske avtorske pisave, ki obetajo.

Dogajanje Zgodb iz kostanjevih gozdov je umeščeno v obmejne beneške vasice v čas pred drugo svetovno vojno, ki je te kraje zaznamoval s hudo revščino in dolgoletnim valom izseljevanja tamkajšnjega prebivalstva. Pridih pravljičnega spremljajo pripovedi zadnjih prebivalcev z gozdom poraslih dolin, ki se svojih domov še niso odločili zapustiti. Foto: Zavod Nosorogi

Talinski festival v številkah in letošnji osrednji nagrajenci

Za festivalski program, srečanja in seminarje za filmske profesionalce in spremljajoče dogodke letno izdajo več kot 80 tisoč vstopnic, festivala pa se udeleži več kot tisoč mednarodnih profesionalcev iz filmske industrije. Na ogled je običajno več kot 250 celovečercev in še enkrat toliko kratkih in animiranih filmov.

Letos je šla velika nagrada festivala v roke japonskemu Kontora režiserja in producenta Anshula Chauhana, ki ga je žirija opisala kot misteriozno zgodbo, ki povezuje moderna japonska življenja s preteklostjo, za katero so protagonisti mislili, da je že pokopana in pozabljena. Filipinec Jun Robles Jana je prejel nagrado za najboljšo režijo, ki mu jo je prinesel film Kalel (15). Izraelca Evgeny Ruman in Ziv Berkovich pa sta bila ovenčana z nagrado za najboljši scenarij za njun Golden Voices.

Film, ki ga predstavlja produkcijska hiša Nosorogi, je bil na festivalu v Talinu predvajan štirikrat, na pogovoru z občinstvom pa ga je prejšnjo nedeljo predstavila soavtorica in producentka Marina Gumzi. Na festivalu v Goi pa bosta film predstavila še skupaj z Božičem. Foto: TIFF 2019

Iz Toronta do Goe

Zgodbe iz kostanjevih gozdov so slovensko-italijanska koprodukcija z mednarodno igralsko zasedbo, ki je bila septembra premierno prikazana v prestižni sekciji Odkritja na mednarodnem torontskem festivalu (TIFF).

Celovečerec pa je le nekaj dni za tem s Festivala slovenskega filma (FSF) v Portorožu odnesel rekordnih 11 vesen, med katerimi je bila tudi strokovna nagrada za najboljši film, kot takega pa ga je ocenilo tudi občinstvo.

Zveneča imena žirije v Indiji

Po Estoniji film potuje še na 50. mednarodni indijski festival v Goi, kjer je uvrščen v glavni tekmovalni program in se torej poteguje za zlatega pava.

O zmagovalcu festivala in prejemniku osrednje nagrade odloča petčlanska mednarodna žirija, ki ji predseduje nekdanji predsednik ameriške filmske akademije John Bailey. V žiriji pa med drugim sedita tudi škotska režiserka Lynne Ramsay (Pogovoriti se morava o Kevinu in Nikoli zares tukaj) in francoski režiser Robin Campillo (120 udarcev na minuto). Gregor Božič ter soscenaristka in producentka Marina Gumzi bosta Zgodbe iz kostanjevih gozdov indijskemu občinstvu predstavila na dveh festivalskih projekcijah.

Zgodbe iz kostanjevih gozdov si je mogoče ogledati še danes v Kinodvoru v Ljubljani, potem pa se v ta kinematograf vrača znova po krajšem predahu oziroma po zaključku Animateke, ki se bo sklenila 8. decembra.