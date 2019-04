John Singleton (1968–2019). Foto: AP

Leta 1992 je z nominacijo za oskarja za režijo filma Boyz n the Hood v starosti 24 let postal najmlajši nominiranec za režiserskega oskarja v zgodovini in hkrati prvi temnopolti režiser s to nominacijo.

Singletona je 17. aprila zadela kap in vse odtlej je bil v stanju umetne kome, ki ga je ohranjala pri življenju. Družina se je nazadnje odločila, da ga odklopijo z aparatur. "John je umrl v miru, obkrožen z družino in prijatelji," so v ponedeljek v sporočilu za javnost zapisali njegovi bližnji.

Thomas Schlamme iz ameriškega združenja režiserjev je ob novici zapisal: "Danes nam je pri naših srcih težje ... žalujemo ob tej grozni izgubi." Oglasili so se tudi iz Ameriške filmske akademije, ki podeljuje oskarje: "Bil je najmlajši nominiranec za oskarja za režijo in v navdih vsem. John Singleton, zelo te bomo pogrešali."

Singleton je za film Boyz n the Hood napisal tudi scenarij in film produciral. Film je zgodba o odraščanju v nevarnem predelu Los Angelesa South Central; v glavnih vlogah sta nastopila Cuba Gooding Jr. in Ice Cube. Postal je uspešnica pri kritikih in v kinodvoranah, na festivalu v Cannesu pa ga je avditorij sprejel z 20-minutnimi stoječimi ovacijami.

Nikoli pozneje takšnega uspeha režiser ni ponovil. Med drugim je režiral še drugi del franšize Hitri in drzni, naslovljen Prehitri in predrzni (2003), film o nasilju nad temnopoltim prebivalstvom Rosewood (1997) ter filme Higher Learning (1995), 4 bratje (2005) in Ugrabljen (2011). V zadnjem času se je kot režiser posvečal predvsem serijam; tudi sicer pa je veliko delal za televizijo.