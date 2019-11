Mineva 100 let od rojstva velikega klasika in pionirja slovenskega filma Franceta Štiglica (1919‒1993). Foto: Arhiv Slovenske kinoteke

V 40-letni karieri je zrežiral petnajst celovečernih filmov, vrsto kratkih in dokumentarnih del ter pet TV-nadaljevank.

Že njegov film Na svoji zemlji je bil vključen v tekmovalni program filmskega festivala v Cannesu. Še večji mednarodni uspeh je doživel s filmom Dolina miru, ko je leta 1957 na canskem filmskem festivalu John Kitzmiller prejel nagrado za glavno moško vlogo, sam pa je bil nominiran za režijo.

Bil je predsednik Društva slovenskih filmskih delavcev in direktor Viba filma, s čimer je igral pomembno vlogo pri zasnovi in razvoju profesionalnih standardov ter sistema nacionalne kinematografije, so ob obletnici poudarili na Slovenskem filmskem centru (SFC).

Mladost v Kranju

Nocoj bodo ob obletnici v kranjskem Prešernovem gledališču premierno prikazali restavrirano in digitalizirano različico filma Tistega lepega dne.

Obletnico so pospremili že številni dogodki, tudi aktualni Slovenski teden filma. Pred premiero bo Gorenjski muzej v Ullrichovi hiši ob 18. uri pripravil tudi muzejski večer z naslovom France Štiglic ‒ Mladost v Kranju.

Že od aprila v Kranju s številnimi dogodki zaznamujejo Štigličevo leto. Med drugim so junija prikazali restavrirano različico Doline miru, od poletja Kranj krasi velik stenski kolaž Angelce Hlebce, ki je odigrala nekaj ključnih vlog v režiserjevih filmih. Več dogodkov je pripravila tudi Mestna knjižnica Kranj. Vse dogajanje, povezano s Štigličevim letom v Kranju, je del razvoja programov za kandidaturo Kranja za Evropsko prestolnico kulture 2025.

John Kitzmiller je za vlogo ameriškega pilota, ki ga na svojem iskanju doline miru srečata Marko in Lotte, v Cannesu prejel nagrado za najboljšega igralca, s tem pa postal prvi temnopolti igralec, nagrajen na tem festivalu. Foto: Lado Sazonov; arhiv Slovenske kinoteke

Tudi SFC, Slovenski filmski arhiv in Slovenska kinoteka v sodelovanju s številnimi partnerji letošnje leto posvečajo 100-letnici Štigličevega rojstva. V preteklih letih sta bila digitalno restavrirana in javno prikazana že dva Štigličeva filma: Dolina miru (1956) in Na svoji zemlji (1948). Zadnjega si je bilo včeraj mogoče ogledati tudi na Drugem programu Televizije Slovenija. V soboto je v Cankarjevem domu potekala slavnostna premiera restavrirane in digitalizirane različice filma Ne joči, Peter.

NAŠI UMETNIKI PRED MIKROFONOM - FILMSKI REŽISER FRANCE ŠTIGLIC - 26. 4. 1982

Slovenski teden filma

V spomin Štiglicu so letos na novo vzpostavili pobudo Slovenski teden filma, ki se je po slovenskih šolah začela v ponedeljek in bo trajala do petka.

Odslej bo vsako leto okrog Štigličevega rojstnega dne otrokom in mladostnikom omogočala, da se posvetijo aktivnostim za spoznavanje filmske kulture in umetnosti v najširšem smislu. Mladi si bodo v tem tednu ob letošnjem jubileju lahko ogledali Štigličeve filme oziroma druge izbrane filme, nekatere pa bodo obiskali tudi filmski ustvarjalci oziroma izvajalci filmske vzgoje.