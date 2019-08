Porast pripisujejo predvsem povečanemu zanimanju za evropsko filmografijo na Kitajskem, piše v sporočilu za javnost.

Zanimivo je, da svet vseeno najbolj zanimajo tisti evropski filmi, ki se čim bolj približajo duhu hollywoodskih produkcij. Valerian in mesto tisočerih planetov je bil najbolj gledan evropski film leta 2017 onkraj meja domače celine. Foto: Blitz Film

Evropski avdiovizualni observatorij je izsledke objavil v posodobljenem poročilu o prikazovanju evropskih filmov zunaj Evrope. Podatke so zbrali med letoma 2013 in 2017 na 12 neevropskih trgih, ki vključujejo Severno Ameriko, Kitajsko, Južno Korejo, Avstralijo in Novo Zelandijo.

Prednjačijo še vedno Američani in Kanadčani

Kot kaže raziskava, je bilo v letu 2017 na v raziskavo vključenih filmskih trgih zunaj Evrope prikazanih 671 filmov, kar je največ v zadnjih petih letih. Za ogled teh filmov je bilo prodanih 97 milijonov vstopnic, kar je 18,7 odstotka več kot leto prej. V filmske blagajne se je na ta račun steklo 528 milijonov evrov, največ so prispevali ameriški in kanadski gledalci. Evropski filmi zunaj Evrope so najvišjo gledanost dosegli leta 2015, ko je bilo 108 milijonov prodanih vstopnic.

Zanimivo pa je, da so v letu 2017 zaznamovali izrazit porast zanimanja za evropske filme na Kitajskem. Med neevropskim občinstvom so tedaj Kitajci predstavljali kar 37 odstotkov vseh gledalcev s 35,8 milijona prodanih vstopnic, medtem ko je bilo leta 2016 prodanih 21,2 milijona vstopnic.

Bessonova futuristična pravljica na čelu tropa

Najuspešnejši evropski film na Kitajskem je bil Valerian in mesto tisočerih planetov v režiji Luca Bessona, ki je z 19,4 milijona prodanih vstopnic hkrati tudi najbolj gledan evropski film zunaj Evrope v letu 2017. Sledita mu grozljivka 47 Meters Down v režiji Johannesa Robertsa s 7,4 milijona prodanih vstopnic in Medvedek Paddington 2 v režiji Paula Kinga, ki si ga je ogledalo 6,5 milijona gledalcev.

Največ posluha je za britansko produkcijo

Skupno 66 odstotkov od vseh evropskih filmov, prikazanih v neevropskih državah, predstavljajo filmi iz Velike Britanije (33 odstotkov) in Francije (33 odstotkov), ki so dosegli več kot 63,5 milijona gledalcev. Sledijo jim španske produkcije (12,1 milijona prodanih vstopnic), ruske in nemške z okoli petimi milijoni gledalcev, slovenske pa se skrivajo med drugimi produkcijami z manjšim številom ogledov, je razbrati iz poročila avdiovizualnega observatorija.