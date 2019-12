Za filma Šund in Django brez okovov je Tarantino dobil oskarja in zlati globus za najboljši scenarij. Foto: Reuters

Ameriški režiser in scenarist že nekaj časa napoveduje, da se bo umaknil iz sveta filmske režije, ko posname svoj deseti film. Preostane mu torej le še eno delo sedme umetnosti. Njegov deveti film po vrsti, Bilo je nekoč v Hollywoodu, je velika uspešnica. Velja za zelo mogočega oskarjevskega kandidata v več kategorijah, nedavno pa je pobral tudi nominaciji za najboljši film in najboljšega režiserja na zlatih globusih.

Če sledimo ideji, da so vsi filmi tovor, naložen na en vlak, da vsi pripovedujejo eno zgodbo ... no, potem je bil to vrhunec, in si lahko predstavljam, da bi bil moj deseti film nekoliko manjši." .

Tarantino je producentu J. J. Abramsu leta 2017 uspešno "pičnil" film iz franšize Zvezdnih stez. Producenti so kot scenarista k projektu pripeljali Marka L. Smitha, ki je znan po scenariju za film Povratnik, poroča spletna publikacija IndieWire. Tarantino je v začetku letošnjega leta rekel, da se bo šele po "hollywoodski" novinarski turneji odločil, ali bo režiral film o kapitanu Jamesu T. Kirku in prvem častniku Spocku. Sedaj se zdi, da je sprejel odločitev.



Stran od Kirka in Spocka

V pogovoru za publikacijo Consequence of Sound je ponovno potrdil, da se namerava držati načrta desetih filmov v opusu, preden se upokoji od filma. "A mislim, da se usmerjam stran od Zvezdnih stez" je na presenečenje oboževalcev povedal v intervjuju in dodal, da s produkcijsko hišo Paramount Pictures nima nikakršnih uradnih dogovorov o sodelovanju v povezavi s tem filmom.

"Na nek čuden način se mi zdi, da je Bilo je nekoč v Hollywoodu moj zadnji film. Torej, nekako sem se odrekel pritisku, da bi dal nekakšno zadnjo veliko voilà izjavo," opisuje Tarantino svoj današnji odnos do desetega filma. "Mislim, da sem v takšnem stanju pisal Zvezdne steze in si govoril: 'Naj naredim to? Naj naredim kaj drugega? Je to deseti?' Ne, planeti se bodo postavili v vrsto, kaj si, Galactus? Če Zemlja pravi, da stori to, potem to stori ..., Ampak na nek čuden način mi je to odvzelo pritisk. Nimam pojma, kakšna bo zgodba naslednjega. Niti najmanjšega pojma."



Velika izjava o Hollywoodu

Počutil se je, kakor da je podal s svojim devetim filmom veliko izjavo o Hollywoodu, v kateri so nakopičeni njegova kariera, zanimanje in filmografija. "Če sledimo ideji, da so vsi filmi tovor, naložen na en vlak, da vsi pripovedujejo eno zgodbo ... no, potem je bil to vrhunec, in si lahko predstavljam, da bi bil moj deseti film nekoliko manjši."



Svoj končni film vidi kot "epilog" kariere, ne kot vrhunec. "Veste, to bo bolj avtorjeva opomba pod črto," je pred nekaj meseci rekel režiser. Priznava, da je seveda mogoče, da ga popade še kakšna velika ideja o filmu, a se mu trenutno zdi ideja o manjšem občinstvu skorajda bolj privlačna.