Umrl je Danny Aiello, mojster delavskih likov z italijanskimi koreninami

Za svojo vlogo v Do The Right Thing je bil nominiran za oskarja

Los Angeles - MMC RTV SLO, STA

Igralskega poklica se je Danny Aiello opriljel šele, ko je imel že 35 let. "Pomislil sem, da bi poskusil, ker mi ni na pamet padlo nič drugega. To je bila zame lažja pot: znam komunicirati z ljudmi in ponavadi sem jim simpatičen." Foto: AP

Po kratki bolezni je umrl ameriški igralec Danny Aiello. Najbolj znan je bil po vlogi v Botru 2 Francisa Forda Coppole ter po vlogi v drami V vročici noči (Do The Right Thing) Spikea Leeja, za katero je bil tudi nominiran za oskarja. Star je bil 86 let.