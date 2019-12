Claudine Auger je kariero začela kot model. Leta 1958 se je visoko uvrstila na tekmovanju za mis sveta, kjer je postala prva spremljevalka. Kmalu je začela nastopati v filmih, leta 1962 je zaigrala v filmu Le Masque de fer (Železna maska), ki ga je režiral Henri Decoin.

Leta 1965 ji je slavo prinesla vloga Bondovega dekleta Domine v filmu Operacija Grom (Thunderball), četrtem filmu iz franšize o agentu 007.

Thunderball je bil najbolj gledana bondiada - ljudje so pokupili 140 milijonov vstopnic, kar je več kot za Goldfinger (1964). Foto: IMDb

Bila je prvo Bondovo dekle, ki je bilo iz Francije. Pozneje se je izkazalo, da je ustvarjalna ekipa predelala njen lik posebej zanjo. Bondovo dekle Domino, ki je ves čas oblečena samo v črno in belo, naj bi bilo po prvotni ideji (in v knjižni predlogi) Italijanka, a je nato zaradi izbire igralke postala Francozinja. Claudine so po avdicijah izbrali med 150 kandidatkami.

Čeprav so bila Bondova dekleta le redko deležna priznanja za svojo igro, saj je bil poudarek na njihovem videzu, je Claudine Auger k vlogi pristopila, "kot da bi se lotevala Moliera", je leta 1965 povedala v televizijskem intervjuju.

V 60. in 70. letih preteklega stoletja je imela uspešno kariero v francoskem in italijanskem filmu. Med njenimi bolj znanimi vlogami so tiste v kriminalkah L'homme de Marrakech (1966) in Nevaren poklic (Flic Story, 1975) ter v romantični tragediji Žarek sonca v mrzli vodi (Un peu de soleil dans l'eau froide, 1971).