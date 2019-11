Pod okriljem filmske veje Amazona je nastal že film Lunapark, v katerem sta nastopila Kate Winslet in Justin Timberlake. Foto: Reuters

83-letni Woody Allen je podjetje Amazon februarja za 68 milijonov dolarjev tožil zaradi kršitve pogodbe, ki je predvidevala produkcijo štirih celovečernih filmov. Amazon si je roke nad Allenom opral, ker je zaradi sprememb v družbenem ozračju zaradi iniciative #MeToo veliko medijev začelo spet pisati o problematiki, za katero svet ve že od devetdesetih: Woodyja Allen je spolne zlorabe obtožila hčerka Dylan Farrow. Ta naj bi se zgodila leta 1992, ko je imela deklica sedem let.

Vpleteni strani sta zdaj spor rešili, še preden bi moral o tem odločati sodnik. Dokument, vložen na okrožnem sodišču na Manhattnu, razkriva le, da je bila tožba umaknjena zaradi dogovora. Odvetniki na nobeni strani za zdaj še ne komentirajo.

Film, ki ga v Ameriki (skoraj) ni bilo

Filmski oddelek konglomerata Amazon, ki ga vodi Jeff Bezos, je svoje vezi z Allenom pretrgal junija lani. Že dokončanega filma Deževen dan v New Yorku v ZDA sploh niso poslali v redno kinematografsko distribucijo.

Štirikratni oskarjevec že od nekdaj vse obtožbe zlorab kategorično zanika, obtožnica pa v tem primeru proti njemu nikoli ni bila vložena. Obtožbe zlorabe so v javnost prišle v postopku izredno sovražnega razhoda in bitke za skrbništvo, ki se je vnela med Mio Farrow in Allenom. Razkol v družini je še dodatno poglobila ljubezenska afera med Allenom in Soon-Yi Previn, posvojeno hčerko Mie Farrow; Allen in Previn sta se pozneje poročila.

Preizpraševanje struktur moči

Dylanin brat (in Woodyjev sin) Ronan Farrow je s svojim raziskovalnim novinarskim delom veliko prispeval k osvetljevanju spornega ravnanja številnih osebnosti v zabavni industriji. Med najbolj prominentnimi moguli, ki jih je gibanje #MeToo razkrilo kot spolne nadlegovalce ali napadalce, so na primer Harvey Weinstein, Bill O’Reilly in Matt Lauer.

Na kip Woodyja Allena, ki stoji v španskem mestu Oviedo, je na predlanski dan preprečevanja nasilja nad ženskami neznana protestnica obesila izvesek: "#JazTudi: Žena te je obtožila, da si nadlegoval svojo hčerko. Nihče ji ni verjel. Obkladali so jo z lažnivko, koristoljubnico, zamerljivko. Nihče jima ni verjel. In nihče jima ni pomagal." Foto: Reuters

Allen je v svoji tožbi navedel, da so se odgovorni pri Amazonu zavedali obtožb proti njemu, ko so z njim sklenili pogodbo za več skupnih projektov.

Pri Amazonu so odgovarjali, da so Allenovi komentarji na temo gibanja #MeToo, ki jih je podajal od konca leta 2017 naprej, zagotovili, da podjetje s filmi nikoli ne bi moglo imeti koristi v taki meri, kot so si obetali.