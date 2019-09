Razstava je sicer postavljena v preddverju balkona velike dvorane DZ. Foto: Zoran Smiljanić

Razstava Ustava v stripu je nastala v okviru skupnega projekta Državnega zbora (DZ) in Ustavnega sodišča RS, ki sta risano ustavo pripravili ob dvajseti obletnici sprejetja Ustave Republike Slovenije.

Strip je nastal ob dvajseti obletnici sprejetja Ustave Republike Slovenije. Foto: Zoran Smiljanić

Razstavo bo otvoril predsednik DZ Dejan Židan, o svojem ustvarjanju pa ob postavitvi spregovoril tudi avtor Zoran Smiljanić. Otvoritve se bo udeležil tudi Demetris Siluris, predsednik ciprskega parlamenta z delegacijo, ki je na uradnem obisku v Sloveniji, so sporočili iz DZ.

Še Ustava v Braillovi pisavi in Ustava za gluhe

Postavitev obiskovalcem predstavlja izbor strani iz dela, v kateri je stripar "na poljuden, zabaven in informativen način predstavil izbrane člene iz naše ustave". Razstavljene bodo tiskane izdaje ilustrirane ustave v slovenščini, madžarščini, italijanščini in angleščini, poleg tega pa bo Državni zbor dodal še Ustavo v Braillovi pisavi in Ustavo za gluhe. Razstava je sicer postavljena v preddverju balkona velike dvorane DZ.

Zoran Smiljanić je umetnik, ki ustvarja na področju stripa, ilustracije in karikature, znan po knjigah Hardfuckers in Meksikajnarji. Deluje tudi kot publicist in filmski scenarist, vodi stripovske večere v Mestni knjižnici Kranj in se s tem verbalno-vizualnim medijem ukvarja kot pedagog in teoretik.

Razstavo, ki so jo pripravili v sodelovanju z Ljubljanskim gradom in Strip.art.nico Buch, si je mogoče ogledati do 3. decembra.