Od leta 1994 domujejo v tedaj zgrajeni stavbi sredi mesta. Foto: SNG Nova Gorica

"Posoda spomina je velika – niz imenitnih produkcij, obilica odličnih igralskih kreacij, niz tudi prestižnih nagrad in neskončno število gostovanj. Popolna mera zanosa, navdušenja in tudi novih izzivov. In seveda si vsega tega želimo tudi v prihodnje," je ob obletnici dejala direktorica SNG-ja Nova Gorica Maja Jerman Bratec. Kot vedno vstopa SNG Nova Gorica v naslednjih 50 let z mislijo na odličnost, dodaja.

Direktorica bo drevi obiskovalcem namenila tudi uvodne besede. Na slovesnosti pod pokroviteljstvom predsednika Boruta Pahorja bo spregovoril še minister za kulturo Zoran Poznič, zbrane pa bo prav tako nagovoril novogoriški župan Klemen Miklavič.

Gledališka snovanja v Novi Gorici so se začela leta 1955, ko je bilo polprofesionalno Goriško (mestno) gledališče ustanovljeno "z jasnim ciljem, da preraste v poklicno potujoče gledališče za celotno Goriško", so zapisali v SNG-ju Nova Gorica.

Zgodba vztrajne rasti

Gledališki entuziasti so svoj prvi dom našli v adaptiranih prostorih dvorane na Soški cesti v Solkanu, v kateri so nastajale predstave vse do leta 1994, ko je bila v središču mesta zgrajena moderna gledališka stavba.

Stavba že od samega začetka premore veliko dvorano s 370 sedeži, pozneje je bila prizidana še mala dvorana s 100 sedeži. Foto: SNG Nova Gorica

Naslednje prelomno leto je bilo 1969, saj se je takrat gledališče profesionaliziralo in preimenovalo v Primorsko dramsko gledališče. Z majhnim, a stalnim igralskim ansamblom, ki je z leti postajal vse večji tako po številu kot po ambicijah, je doseglo visoko raven umetniškega ustvarjanja. Med letoma 1972 in 1991 je organiziralo mednarodni festival Goriško srečanje malih odrov (pozneje Srečanje gledališč Alpe-Jadran), ki je imel velik vpliv na razvoj in ugled gledališča tudi zunaj meja Slovenije.

Naslednji zgodovinski mejnik se je zgodil maja 1994, ko so končno zaživeli v moderni gledališki hiši z veliko dvorano s 370 sedeži, pozneje je bila prizidana še mala dvorana s 100 sedeži. Ključen korak v prepoznavanju dragocenosti in odličnosti novogoriškega gledališča pa se je zgodil leta 2004, ko je dobilo status institucije nacionalnega pomena, ki jo v celoti finančno podpira država, in je zato spremenilo ime v Slovensko narodno gledališče Nova Gorica.

Kot so zapisali v gledališču, ostajajo ves čas zvesti svoji usmerjenosti, repertoar sestavljajo uprizoritve tako sodobnih kot klasičnih dramskih besedil.

"Zaznamujeta ga lokalna, mediteranska obarvanost in odprtost za nova iskanja, za eksperiment. V zadnjih letih se je ansambel močno pomladil, številni mladi igralci prinašajo nov žar, svežino in vero, da bo novogoriško gledališče še naprej osrečevalo dolgoletne sopotnike in zapeljevalo v gledališko iluzijo nove in nove gledalce."