Že septembra je 78-letni pevec odpovedal tudi vse nastope v newyorški Metropolitanski operi. Slovo od losangeleške opere pa je prvi večji indic, da se po petih desetletjih Domingova operna kariera počasi končuje. (Treba pa je povedati, da njegov koncertni koledar na stari celini za zdaj ostaja poln.)

Prekinitev sodelovanja z Metropolitansko opero prejšnji teden je bila doslej najresnejša posledica za Domingovo kariero, zdaj pa ji je sledil še konec simbioze z matično operno hišo. Foto: Reuters

Domingo se je bil prisiljen soočiti z obtožbami in razkritji mnogih žensk, da jih je spolno nadlegoval, predvsem v ZDA. Ženske, ki so mu bile všeč, naj bi nadlegoval ali silil v spolne odnose ter se jim maščeval s poklicnega vidika, če so ga zavrnile. (Poleg tega, da je bil ena največjih zvezd opernega sveta, je imel Domingo namreč vodilni poziciji tudi v opernih hišah v Washingtonu in Los Angelesu.) Domingo navedbe, ki naj bi bile v njegovi industriji javna skrivnost, zanika.

Krivo je "ozračje"

V sredo je sporočil, da mu je opera v Los Angelesu, ki jo je pomagal ustanoviti, zelo pri srcu, vendar pa so obtožbe v medijih ustvarile ozračje, zaradi katerega ne more več služiti tej ustanovi. "Čeprav se bom še naprej trudil oprati svoje ime, sem sklenil, da bo v največjo korist losangeleške opere, če odstopim kot generalni direktor in se odpovem načrtovanim nastopom."

Placido Domingo, zvezdniški tenorist, ki je v poznejših letih svoje delo razširil na dirigentske zadolžitve, administrativno delo in baritonske pevske vloge, je bil cela desetletja ključna osebnost pri vodenju losangeleške opere. Foto: AP

Kaj je torej pokazala neodvisna preiskava?

Pred odpovedjo nastopov v Metropolitanski operi in Los Angelesu so sodelovanje z Domingom odpovedali opera San Francisca in Dallasa ter Philadelphijski orkester. Ko so obtožbe v avgustu - po zaslugi reportaž Associated Pressa - zakrožile v javnosti, so v Losangeleški operi najavili, da bodo opravili neodvisno preiskavo in ukrepali šele, ko bodo znani njeni izsledki. Zaenkrat niso javno objavili še nobenih ugotovitev v zvezi možem, ki je bil generalni direktor ustanove vse od leta 2003.

Debra Katz, odvetnica ene od žrtev, mezosopranistke Patricie Wulf, je v izjavi za javnost poudarila, da je Domingov odstop v Los Angelesu "pomemben in dobrodošel korak v prizadevanjih, da bi naredili konec spolnemu nadlegovanju s strani vplivnih moških v operni industriji."

Evropa ohranja status quo

V Evropi pretiranega odziva na škandal doslej ni bilo. Po prvem krogu obtožb zaradi spolnega nadlegovanja je bil Domingo za svoj nastop na prestižnem Salzburškem festivalu nagrajen z dolgimi stoječimi ovacijami. V oktobru bo nastopil v naslovni vlogi Macbetha v Dunajski državni operi. Direktor inštitucije Dominique Meyer je poleti v obsežni izjavi za javnost zapisal, da "ni v položaju, da bi presojal o specifičnih okoliščinah, a jim tudi noče zmanjševati teže". Potrdil je, da bodo na Dunaju spoštovali svojo pogodbo z Domingom, ki ga "vsi v tej ustanovi cenimo tako kot umetnika kot tudi po človeški plati".



V prihodnje je Domingo angažiran še za nastope v Muskvi, Hamburgu, Zürichu, Valencii, Milanu, Krakowu, Londonu in Münchnu.