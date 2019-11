Zlatolaska poišče pravšen stolček, skledo in posteljo zase. Poje kašo iz najmanjše sklede, nehote polomi najmanjši stol, nato pa mirno zaspi v najmanjši postelji. Foto: Boštjan Lah /Lutkovno gledališče Maribor

Na ljudskih motivih temelječo škotsko pripovedko, ki je nastala v 19. stoletju, so v Lutkovnem gledališču Maribor (LGM) oživili skozi režijo in likovno podobo Silvana Omerzuja. Premiera bo nocoj.

Omerzu v zanj značilni likovni govorici kombinira različne lutkovne tehnike in materiale. Foto: Boštjan Lah /Lutkovno gledališče Maribor

V tokratni uprizoritvi, ki je ustvarjena za najmlajše, je Zlatolaska radovedna deklica, ki z "odprtimi očmi občuduje svet, ki jo obdaja. Sončno jutro zazna v vsej njegovi lepoti in polnosti: opazi oblake, občuduje metulje in cvetje, pa tudi poskočni zajček ne uide njenemu pogledu," so zapisali v LGM.

Medvedi kot varuhi deklice

Zlatolasko igra tako prevzame, da se nenadoma znajde globoko v gozdu, kjer odkrije domovanje treh medvedov. "Medvedi jo seveda najdejo in … varno pospremijo do doma," srečen konec opisujejo v gledališču.

Omerzu v zanj značilni likovni govorici kombinira različne lutkovne tehnike in materiale. Tako se v predstavi prepletajo lutke na palici (javajke) in senčne lutke, med materiali še posebej izstopa les. Z avtorjem glasbe Vaskom Atanasovskim so dogajanje na odru popestrili s songi. Avtorica priredbe je z Omerzujem še Saša Eržen, tudi kostume je soizdelal Omerzu, v dvojcu z Mojco Bernjak.

V predstavi nastopajo Barbara Jamšek, Vesna Vončina, Maksimiljan Dajčman in Gregor Prah.