Foto: BoBo

Že smo poročali o vandalizmu, o vlomih v objekte in gospodarski škodi, ki jo objestneži povzročajo podjetjem in drugim. Kočevci menijo, da je problem sistemski in da ga občina sama ne more rešiti.

Na Mestnem trgu se je kljub dežju zbralo več sto ljudi, miren protest proti nasilju v njihovem mestu so organizirali glasbeniki, zbrani v civilno pobudo. Someščane so pozvali, naj incidente redno prijavljajo policiji, prebirali pa so tudi zgodbe, ki so jih občani v preteklem mesecu zapisali na Facebook profilu Stop nasilju v Kočevju in podpisovali peticijo proti nasilju – zbrali so že več kot 1500 podpisov, je za TV Slovenija poročala Alenka Bevčič.

Kočevski glasbeniki opozorili na nasilje v občini

V reševanje problematike se je aktivno vključila občina, policija pa je poostrila nadzor. A to ni dovolj – rešitve morajo skupaj poiskati vse državne institucije, poudarjajo v Kočevju.

Večkrat so opozorili, da težava ne bo rešena, dokler so za nasilje in vandalizem odgovorni posamezniki brez služb in premoženja, ki jim, ker ne plačajo glob, ne morejo ničesar vzeti.

Ker pa podobnih težav nimajo samo v Kočevju, so se že povezali z župani drugih dolenjskih občin in skupaj bodo zahtevali medresorske ukrepe na ravni države.