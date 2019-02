Koprska občina ima za 30 milijonov evrov obveznosti, med njimi tudi za nekatere lani odprte projekte, kot je mestni park. Foto: Radio Koper/Tjaša Škamperle

Občina Koper bo letos porabila 70 milijonov evrov, a ne le za projekte, ki bi si jih zamislil novi župan, saj morajo poravnati še precej računov za naložbe, ki jih je v času volilne kampanje odpiral Boris Popovič. Predstojnica urada za finance Vilma Milunovič pravi, da je prav to močno krojilo proračun: "Za projekte, ki so se nekateri končali že konec leta, nekateri se še letos izvajajo, seveda občina kot soliden partner zagotavlja, da se vse obveznosti, ki so prevzete, tudi sproti poravnavajo."

Olimpijski bazen, mestni park in odbojkarski center so le nekateri. Okoli 400 tisoč evrov bodo namenili prostorskemu načrtovanju. Aleš Bržan napoveduje, da bo občina prostorski načrt dobila v tem mandatu. Pred gradnjo garažne hiše na Muzejskem trgu bodo tamkajšnjim stanovalcem odgovorili na vprašanja, ki jih imajo. Nadkritje koprske tržnice bodo izpeljali prihodnje leto, pogovore za rešitev vprašanja osnovne šole na Škofijah bodo začeli znova.

"To pomeni, da bomo vzpostavili ponovno komunikacijo z vsemi deležniki, ki so bili aktivni v prejšnjem obdobju, in začeli debato znova."

Manj denarja v proračunu bo za izdajanje občinskih glasil in za potovanja. V občinski delegaciji v Miami in na Kitajsko župana ne bo: "Ne na Kitajsko ne v Miami ne grem, ker mislim, da ni potrebe za to."

Koprska občina ima za 30 milijonov evrov posojil, odplačuje jih redno. Tudi v letošnjem proračunu je predvidena zadolžitev.

"V letošnjem proračunu je zadolžitev predvidena predvsem zaradi stanja, kakršno je, ampak sam si želim predvsem, da bi imeli malo več manevrskega prostora pri tem. To pa še ne pomeni, da možnosti zadolževanja ne bomo izkoristili, če bo primerno kot tako," je pojasnil Bržan.

Občino bremeni okoli 2.000 manjših in večjih sodnih postopkov, kjer se da, pravi župan, jih bodo poskusili rešiti z mediacijo.