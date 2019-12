Prodaji Hit šport centra in njegovem preoblikovanju v proizvodno halo so nasprotovali sedanji uporabniki centra in v ta namen ustanovili tudi civilno iniciativo. Foto: Radio Koper

Šempetrsko-vrtojbenski svetniki so na seji občinskega sveta soglasno potrdili namero za odkup. V razpravi pa so večkrat poudarili, da bo treba najti dobrega najemnika in upravljavca centra, ki bo z najemanjem prostorov za športne dogodke, treninge in druge prireditve znal dobro gospodariti. V nasprotnem primeru bi lahko Hit šport center občino stal precej več, kot bodo plačali za kupnino objekta.

Občina bo za dvorano in zunanje površine plačala dobrih 1,2 milijona evrov. Župan Milan Turk zagotavlja, da je šempetrsko-vrtojbenska občina sposobna sama kupiti to nepremičnino, vendar bo predhodno treba ta denar rezervirati v proračunu občine za leto 2020, delno pa se bo občina morala tudi zadolžiti.

Popoldne bosta občini Šempeter-Vrtojba in Mestna občina Nova Gorica z družbo Intra Lighting podpisali tripartitno pogodbo o nakupni pravici. Šempetrsko-vrtojbenska občina bo po tej pogodbi kadarkoli do 30. junija prihodnje leto lahko uveljavljala nakupno pravico in od Intra Lightinga odkupila del nepremičnin, ki jih je slednji kupil od Hita.

Po tej pogodbi naj bi šempetrsko-vrtojbenska občina odkupila 5000 kvadratnih metrov veliko dvorano, namenjeno za športno dejavnost - sem spadajo veliko košarkaško igrišče oziroma igrišče za rokomet ali odbojko s tribunami in garderobami, atletska steza ter manjša igrišča za badminton in drugo rekreacijo. Zunaj dvorane so zunanje površine v velikosti okrog 8000 kvadratnih metrov.

O prodaji Hit šport centra so odločali člani nadzornega sveta Hita, dosedanjega lastnika Hit šport centra in ostalih okoliških nepremičnin, konec novembra in dali soglasje k prodaji tako nekdanjega kompleksa Cimos kot tudi bližnjega kompleksa ABK; skupno gre za 130.000 kvadratnih metrov. Kupec nepremičnin je družba Intra Lighting, ki potrebuje nove prostore za proizvodnjo.

Prodaji Hit šport centra in njegovem preoblikovanju v proizvodno halo so nasprotovali sedanji uporabniki centra in v ta namen ustanovili tudi civilno iniciativo. Ta je na svojo stran pridobila tudi šempetrsko-vrtojbensko in novogoriško občino, ki sta obljubili pomoč pri tem, da center ohranijo.