Zala Kralj in Gašper Šantl sta s skladbo Sebi Sloveniji že v torek prinesla finale. Foto: Reuters

Zala Kralj in Gašper Šantl sta Sloveniji s skladbo Sebi v torek pripela vstopnico za sobotni finale 64. tekmovanja za pesem Evrovizije. V finale so se uvrstili še predstavniki Grčije, Belorusije, Srbije, Cipra, Estonije, Češke, Avstralije, Islandije in San Marina.

Zala Kralj in Gašper Šantl sta resnično ostala zvesta sebi in v Tel Avivu izvedla enak nastop kot na Emi, saj, kot sta dejala, stavita na preprostost in jima največ pomeni, če se s svojim nastopom dotakneta čim več ljudi. V razglednici, ki je napovedala njun nastop, sta zaplesala na country glasbo.

SLOVENIJA - Zala Kralj & Gašper Šantl - Sebi

Zala in Gašper v finalu

Zvesta sama Sebi

V nasprotju s številnimi drugimi predstavniki se Zala in Gašper nista odločila za petje v angleščini, ampak za izvirno slovensko različico skladbe Sebi, saj se jima, kot sta zapisala v našem spletnem klepetu, slovenski jezik "enostavno zdi resnično krasen". Vstop Slovenije v finale sta voditelja naznanila kot zadnjega v deseterici, kar je med slovenskimi podporniki terjalo precej suspenza. Strokovne žirije so svoje odločitve sporočile že v ponedeljek na drugi vaji, o svojih favoritih pa so se v torek izrekali gledalci. Prvih deset nastopajočih v sobotnem finalu so dobili z združitvijo glasov žirij in gledalcev.

Zala in Gašper sta v evrovizijskem finalu

(Ne)navdušenje dvignilo kar nekaj prahu

Ko sta se kot zadnja uvrstila v veliki finale, nista pokazala pretirano veliko navdušenja. Medtem ko so drugi kričali, skakali, celo delali salte, sta se Zala in Gašper le bledo nasmehnila v kamero, kar je na sončni strani Alp dvignilo kar nekaj prahu. "Bila sva kar utrujena od vsega, ampak se danes počutiva že veliko bolje. Zelo veliko nama pomeni, da so ljudje glasovali za naju in da sva se dotaknila toliko src z najino pesmijo," sta dan zatem pojasnila za STA. V četrtek se na drugem polfinalnem izboru v finale poslali še Severno Makedonijo, Nizozemsko, Albanijo, Švedsko, Rusijo, Azerbajdžan, Dansko, Norveško, Švico in Malto. Zala Kralj in Gašper Šantl bosta v velikem finalu danes nastopila kot deseta.