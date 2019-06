Naj s košnjo in pašo krav in drobnice na območju dima počakajo do rezultatov analiz, je uprava za varno hrano kmetovalcem svetovala v petek. Foto: Tomo Jeseničnik

Omejitev paše in košnje trave na širšem območju četrtkovega požara v Podskrajniku ni več potrebna, je danes sporočila uprava za varno hrano, pri kateri kljub temu nadaljujejo vzorčenje povrtnin.

Po poročanju TV Slovenija uprava skrbno spremlja tudi zajetje Malni, kamor se stekajo vode iz Rakovega Škocjana. Voda se je sicer danes tam začela peniti, vzrok za to agencija za okolje še ugotavlja. Po dozdajšnjih analizah je voda v Malnih, ki je glavni vir pitne vode za občini Postojna in Pivka, še vedno neoporečna. Ljudem pa svetujejo, naj ne jedo zelenjave z vrta ali pa naj jo pred zaužitjem vsaj temeljito operejo.

Požar v tovarni Fragmat je izbruhnil v četrtek zvečer. Foto: Franc Perko

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je kmetovalcem v petek izdala navodila glede paše in košnje na območju požara ter na različnih mestih odvzela štiri vzorce travinja in vzorec sibirskih borovnic, ki so bile namenjene na trg.

Vzorce so poslali v Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano na preiskavo na prisotnost policikličnih aromatskih ogljikovodikov. Od tam so danes sporočili, da so tako izvidi travinja kot sibirskih borovnic skladni, rezultati so pod mejo detekcije metod. S tem so prenehali veljati nasveti za kmetovalce glede omejitve paše in košnje travinja.

Požar je v tovarni proizvajalca izolacijskih materialov in embalaže Fragmat v industrijski coni Podskrajnik pri Cerknici izbruhnil v četrtek zvečer. Zagorelo je na mlinu za repromaterial, požar pa je izbruhnil na glavnem stroju, ki proizvaja izolacijske plošče stirodur. Posredovalo je več kot 300 gasilcev. Objekt je uničen, gmotna škoda je ogromna.