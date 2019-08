Podružnica podjetja Ekosistemi v Zalogu pri Straži, ki se ukvarja s proizvodnjo vseh vrst lesnega goriva in proizvodnjo trdnih goriv iz nenevarnih odpadkov, je pogorela julija 2017. Po ugotovitvah policistov je šlo za samovžig.

Foto: BoBo

Junija letos je družba Kostak iz Krškega z ministrstvom za okolje in prostor podpisala pogodbo za prevzem, prevoz in obdelavo zaloških odpadkov. Gre za približno 7500 ton delno obdelanih nenevarnih komunalnih odpadkov iz gospodinjstev, ki so bili ožgani v požaru. V manjši meri tudi za nenevarno industrijsko plastiko, ki je bila prav tako ožgana v požaru. Odpadki so deloma v balah deloma razsuti, nekateri so ožgani.

Pogodbena vrednost dela brez davka znaša nekaj manj kot 1,5 milijona evrov.

Gre za gorljive materiale iz mehanske obdelave komunalnih odpadkov, Kostak pa mora s pogorišča odstraniti vse odpadke. Predelali jih bodo na objektih za energetsko obdelavo odpadkov. Sodelujejo z več podizvajalci, največji je sežigalnica v Avstriji.