Zveza slovenskih častnikov združuje vojaške častnike, podčastnike in vojake. Foto: BoBo

Dopoldne poteka simpozij z vodstvi Zveze slovenskih častnikov, na katerem bodo govorili o programu dela in pogojih delovanja zveze v prihajajočem letu. Vzporedno bo potekalo še usposabljanje zastavonoš občinskih, območnih in interesnih združenj zveze, ki bodo s prapori navzoči tudi na slavnostni akademiji. Na akademiji se jim bodo pridružili tudi praporščaki članic Koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije.

Zveza slovenskih častnikov združuje vojaške častnike, podčastnike in vojake ter druge strokovnjake s področja obrambe, zaščite in varnosti, ki s svojim delovanjem prispevajo k popularizaciji vojaških in drugih obrambno-varnostnih poklicev ter k obrambni in zaščitni pripravljenosti Slovenije. Skupno ima preko 7500 članov.

V zvezi izpostavljajo, da so slovenske osamosvojitvene procese na obrambnem področju in v osamosvojitveni vojni vodili večinoma rezervni vojaški starešine. "Če ne bi bilo predhodne kadrovske in strokovne podlage, bi gotovo bila vprašljiva tudi uspešnost petindvajsetletnega delovanja v samostojni Sloveniji," so poudarili.

Zveza slovenskih častnikov je namreč naslednica Zveze rezervnih vojaških starešin Slovenije. Leta 1969 so namreč v nekdanji Jugoslaviji v republikah oblikovali dokaj avtonomne organizacije Zveze rezervnih vojaških starešin.

Kot so poudarili v zvezi, so že od začetka želeli biti vezni člen med Teritorialno obrambo oz. Slovensko vojsko in civilno družbo. Osrednja naloga zveze je bila ohranjanje in nadgradnja vojaško-strokovnih znanj med članstvom.