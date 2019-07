Dobovec je na žrebu v Nyonu dobil tekmece v Ligi prvakov. Foto: Drago Perko

"Z žrebom sem zadovoljen. Iz prvega bobna smo hoteli Barcelono ali Sporting, dobili smo kar evropskega klubskega prvaka. V skupini sta še Ekonomac in Mostar, skupaj sestavljamo 'balkansko skupino'. Vsi bomo iskali pot do elitnega dela Lige prvakov. Mislim, da lahko igramo z obema ekipama, tako Ekonomcem kot Mostarjem. Ker je skupina privlačna, bo vse tri dni polna dvorana v Podčetrtku. Želim si, da se prebijemo v elitni del in upravičimo sestavo ekipe," je dejal kapetan Rok Mordej.

Trener Kujtim Morina je dodal: "Gostili bomo evropskega prvaka. K nam prihaja tudi srbski Ekonomac, ki ga v svoji karieri še nisem premagal, zato bom imel dodaten motiv. Ekonomac ima odlično ekipo in izvrstne igralce. Prav tako to velja za Mostar, ki ima v svoji ekipi kakovostne igralce iz regije. Realno vsi pričakujejo, da lahko premagajo vsakogar. Tudi sam verjamem v svoje igralce, ki se vedno izkažejo, ko je to najbolj potrebno. Ne skrivamo ambicij: želimo v elitni del Lige prvakov."

V glavnem delu Lige prvakov bo igral tudi hrvaški državni prvak Makarska, njegova člana sta slovenska reprezentanta Igor Osredkar in Matej Fideršek. Tekmovanje se bo začelo s predkrogom, ki bo med 27. avgustom in 1. septembrom. Prvaki devetih skupin se bodo uvrstili v glavni del tekmovanja. Glavni del bo trajal od 8. do 13. oktobra, v elitni del se bo uvrstilo 16 ekip.