Erjavec je eno interpelacijo že prestal. Foto: BoBo/Borut Živulović

Karl Erjavec napoveduje, da bo v razpravi o interpelaciji, ki jo je stranka SDS vložila 10. maja, dokazal, da pri menjavi poveljnika poveljstva sil ni šlo za kršitev zakonodaje, kar je eden od očitkov v interpelaciji, da je ravnal v skladu s pooblastili ter da so za menjavo obstajali upravičeni razlogi.

Prav tako bo dokazal, da "pri nočnem streljanju na Počku ni šlo za prekoračitev pooblastil, zavajanje ali laži" ter da svojo funkcijo opravlja "vestno in požrtvovalno, v skladu s pristojnostmi in v duhu skrbi za napredek obrambnega sistema, skrbi za zaposlene v obrambnem sistemu in skrbi za krepitev obrambne sposobnosti Slovenije", je napovedal minister.

Miha Škerbinc je bil zamenjan. Foto: BoBo

Ponovil je, da je odločitev o razrešitvi Mihe Škerbinca temeljila na predlogu načelnice Generalštaba Slovenske vojske (SV) Alenke Ermenc, ter dodal, da zaupa v njeno strokovnost in preudarnost. Razrešitev se je po Erjavčevih navedbah zgodila zaradi potreb učinkovitega delovanja organizacije, torej zaradi službenih potreb, in skladno z zakonom.

Odgovoril je tudi na očitek glede zlorabe vojaške obveščevalne službe (OVS), ko je ta zaslišala pripadnike SV, da bi preverila informacije o tem, da naj bi Škerbinc neprimerno govoril o Ermenčevi.

Z delovanjem OVS-ja na poveljstvu sil Slovenske vojske, ki je bila med drugim tudi predmet obravnave komisije DZ-ja za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs), je OVS po Erjavčevih navedbah preverjala ogrožanje varnosti delovnega mesta. "Obstajali so namreč znaki, da naj bi bil v razlago osebnih okoliščin, in sicer zdravstvenega stanja načelnice Generalštaba SV-ja, vpleten tudi višji častnik, ki mu je bila v času dogajanja zaupana ena najpomembnejših nalog v SV-ju, to je poveljevanje poveljstvu sil," je pojasnil minister.

OVS je po njegovih navedbah dogodek glede "širjenja netočnih informacij o zdravstvenem stanju načelnice zaznala kot varnostno indikativen pojav, pri čemer je širjenje informacij vznemirilo in zelo negativno presenetilo poveljnike ter druge pripadnike SV-ja".

Erjavec: Opozarjam na nesprejemljive pojave v Slovenski vojski

V uvodu 20 strani dolgega odgovora je Erjavec poudaril, da tokrat interpelacije ne razume le kot političnega orodja. "Tokrat ne gre le za običajno razpravo o očitkih vlagateljev interpelacije. Gre za več. Pri tej interpelaciji gre za zagotavljanje varnosti ter zaščito države in njenih prebivalcev," je prepričan.

Čeprav je bila po njegovem mnenju politična motiviranost interpelacije v času evropskih volitev in gre za še enega od poskusov destabilizacije vlade, bo razprava lahko odprla nekatera zelo pomembna vprašanja, ki se nanašajo na našo vojsko in njeno vlogo v družbi.

Zato je Erjavec, kot trdi, zadovoljen, da ima priložnost javno odgovoriti "na očitke in podtikanja ter obenem opozoriti na nesprejemljive pojave v SV-ju, ki smo jim priča v zadnjem času".

Podporo interpelaciji so že napovedali v NSi-ju in SNS-u, nekatere stranke pa se še niso izrekle. Med koalicijskimi strankami je najbolj previdna stranka SAB, ki je v preteklosti poudarila, da čakajo ministrove tehtne argumente.

Erjavec je odgovor na interpelacijo sklenil s pričakovanjem, da bodo poslanci z zavrnitvijo interpelacije "zavrnili nedopustno in nesprejemljivo ravnanje nekaterih pripadnikov SV-ja, ki izrabljajo politične stranke za uresničevanje svojih sebičnih interesov in jim ni mar za organizacijo, ki ji pripadajo". Glas proti interpelaciji po njegovem mnenju pomeni glas proti vmešavanju vojske v politiko.