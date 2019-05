Obrambni minister očitke o zlorabi obveščevalne službe zavrača. Foto: BoBo

Poleg domnevne zlorabe vojaške obveščevalne službe (OVS) in nezakonite razrešitev poveljnika Škerbinca, obrambnemu ministru v SDS-u očitajo tudi laži in zavajanje, je povedal poslanec Žan Mahnič, ki je tudi podpredsednik parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb.

Očitke so po Mahničevih besedah strnili v štiri točke. Očitajo mu odgovornost za kršitev 32. člena zakona o obrambi in prekoračitev zakonskih pooblasti zaradi zlorabe OVS ter odgovornost za kršitev 45. člena v povezavi z 98. a členom zakona o obrambi ter 38., 39. in 40. členom zakona o službi v Slovenski vojski zaradi nezakonite razrešitve Škerbinca. Ministru v SDS očitajo še odgovornost za prekoračitev pristojnosti, zavajanja, laganja poslancem in javnosti v primeru nočnega streljanja na Počku. Nazadnje mu očitajo še dejanja pri izvrševanju politične funkcije, ki imajo za posledico izgubljeno zaupanje v funkcijo ministra in institucije na področju obrambe, je pojasnil Mahnič.

Šarec Erjavčeva pojasnila ocenjuje kot ustrezna

Premier Marjan Šarec je poročilo Erjavca o razrešitvi Škerbinca in ter ministrov odziv na sklepe parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb označil kot ustrezna. Kot so pojasnili v kabinetu premierja, je Erjavec ustrezno argumentiral svoje odločitve in ravnanja. Šarec je tako prepričan, "da bo minister znal odločitve in ravnanja ustrezno argumentirati tudi v postopku interpelacije".

Poslanska skupina SDS je interpelacijo, ki jo je vložila brez sodelovanja drugih strank, sicer napovedala že v začetku tedna. Erjavec je v sredo premierju Šarcu posredoval poročilo v zvezi z očitki pri razrešitvi poveljnika poveljstva sil Slovenske vojske Mihe Škerbinca ter pojasnila glede sklepov Komisije DZ-ja za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs). Ta Erjavcu očita nezakonito ravnanje in zlorabo vojaške obveščevalne službe (OVS), ko je slednji naročil, naj preveri informacije, da naj bi Škerbinc neprimerno govoril o zdravstvenem stanju načelnice Ermenčeve. OVS je zaslišala 25 vojakov.

Erjavec je v odzivu na napoved interpelacije ocenil, da je ta neutemeljena in brez pravne podlage. Po njegovem mnenju gre za politično dejanje, usmerjeno v poslabšanje položaja v SV-ju in v poskus oslabitve vlade. Prepričan je, da interpelacija ne bo uspešna, saj ni ravnal nezakonito. Tako je zavrnil tudi očitke v zvezi z razrešitvijo Škerbinca, saj je 5. aprila to storil na predlog Ermenčeve. "Od obstoja SV, vselej so imenovali in razrešili poveljnike poveljstva sil brez obrazložitve," je poudaril in dodal, da je bil tudi Škerbinc imenovan ter razrešen brez obrazložitve.

SDS bo interpeliral Erjavca

OVS naznanil Mahniča zaradi izdaje tajnih podatkov

Medtem je Obveščevalno-varnostna služba ministrstva za obrambo (OVS) policiji naznanila poslanca SDS-a in podpredsednika parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih služb policiji, saj mu očitajo kaznivo dejanje izdaje tajnih podatkov.

Podrobnosti na ministrstvu niso navedli, na vprašanje o tem, ali lahko potrdijo, da gre za navedbe, ki jih je Mahnič izrekel po seji Knovsa v povezavi z zaslišanji vojakov, ki jih je OVS izvedel pri preiskavi ravnanj Škerbinca, so navedli le, da je "v navedeni zadevi OVS ravnal po določilu 145. člena zakona o kazenskem postopku, saj je vsak državni organ dolžan naznaniti kazniva dejanja, za katera se storilec preganja po uradni dolžnosti. V konkretnem primeru OVS ni pristojen za preiskavo kaznivega dejanja, zato je skladno s tretjim odstavkom 33. člena zakona o obrambi obvestil policijo in ji zadevo predal v nadaljnji postopek."