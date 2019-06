Ermenčeva in Erjavec. Foto: BoBo

Knovs je opravil pogovore s petimi pripadniki Obveščevalno-varnostne službe ministrstva za obrambo, ki so 3. aprila opravljali informativne pogovore na Poveljstvu sil Slovenske vojske na Vrhniki. Izsledki teh pogovorov naj bi bili med razlogi za razrešitev tedanjega poveljnika poveljstva Mihe Škerbinca, ki naj bi neprimerno govoril o zdravstvenem stanju načelnice Generalštaba Slovenske vojske Alenke Ermenc.

Kot je po pogovorih s pripadniki OVS-ja povedal podpredsednik Knovsa Žan Mahnič, ti pripadniki niso ravnali ne na podlagi ustne ne na podlagi pisne odredbe. Vsi so tudi potrdili, da so ravnali na podlagi 34. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije, kar je po mnenju Mahniča tudi najbolj sporno. Kot je pojasnil, to namreč pomeni, da so v primeru, ko ni šlo za kaznivo dejanje, uporabljali policijska pooblastila, česar pa ne bi smeli.

Mahnič je po pogovorih z obveščevalci OVS-ja opozoril na po njegovem mnenju sporno uporabo policijskih pooblastil. Foto: BoBo

Operativci OVS-ja so tako delovali na podlagi naročila njihovega nadrejenega, pri čemer so dejali, da je takšna praksa in da za to ne potrebujejo ne ustne ne pisne odredbe. Nihče od njih pa se po Mahničevih besedah ni spomnil, da bi kadar koli raziskovali kakršne koli govorice proti kakšnemu od načelnikov Generalštaba Slovenske vojske, kot se je zgodilo tokrat. Na Mahničev predlog bo predsednik Knovsa Matej Tonin z zapisnika pričanja Škerbinca umaknil stopnjo zaupnosti, tako da bo javnost lahko sama prebrala njegove navedbe.

Mahnič je na jutranjem pogovoru dobil vtis, da so bili pripadniki OVS-ja usklajeni, da so se poprej dogovorili, kaj bo kdo govoril, saj so bili odgovori enaki. Na konkretna vprašanja pa neposrednih odgovorov po Mahničevih besedah niso dobili.

MORS zavrnil posredovanje dveh dokumentov

Kot je še dodal, so prejeli tudi negativen odgovor ministrstva za obrambo na zaprosilo za posredovanje dveh dokumentov. Ta dva dokumenta naj bi po Mahničevih besedah dokazovala, da je bilo vnaprej načrtovano, da bodo ameriški vojaki na vaji Sokol pa Počku streljali z minometi kalibra 120 milimetrov. To minister za obrambo Karl Erjavec zanika.

Pogovori na Knovsu se bodo nadaljevali v četrtek, ko bodo zaslišali direktorja OVS-ja Dejana Matijeviča. Termin pogovora z načelnico generalštaba, ki se ga v torek ni mogla udeležiti, pa po besedah podpredsednika komisije še usklajujejo. Kot je še dejal Mahnič, se Ermenčeva "vidno izogiba zaslišanju".

Ermenčeva na Knovsu v četrtek

Na ministrstvu za obrambo so pojasnili, da bo načelnica Generalštaba Slovenske vojske Alenka Ermenc pred parlamentarno komisijo za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) nastopila v četrtek zjutraj.

Na ministrstvu so dejali, da načelnica zanika očitke o izmikanju. Pojasnili so, da je pripravljena pred komisijo nastopiti še ta teden - po njihovih navedbah je komisiji ponudila termin v četrtek popoldne, a je predsednik Knovsa Matej Tonin zaradi drugih obveznosti komisije postavil termin 8. julij. Zdaj pa so vendarle uspeli uskladiti četrtkove obveznosti Ermenčeve in članov komisije, tako da je novi termin ta četrtek ob 8.30.

Knovs bo sicer v četrtek zaslišal tudi direktorja vojaške obveščevalno-varnostne službe Dejana Matijeviča.