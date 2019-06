Pričal je razrešeni Miha Škerbinc. Foto: BoBo

Podpredsednik komisije Žan Mahnič (SDS) je po seji dejal, da pričanje in tudi dokumentacija, ki jo je Knovsu posredoval nekdanji poveljnik Poveljstva sil Miha Škerbinc, postavljata na laž ministra za obrambo Karla Erjavca.

Zaslišanje je po besedah Mahniča pokazalo, da Škerbinc ni neprimerno govoril o zdravstvenem stanju načelnice Generalštaba Slovenske vojske Alenke Ermenc in da tudi ni odgovoren za nočno streljanje na vadišču na Počku. To naj bi dokazoval tudi dokument, ki ga je predal komisiji.

Škerbinc je pred komisijo med drugim pojasnil, da v Slovenski vojski (SV) obstaja skupina "neformalnih informatorjev", ki je zadolžena za t. i. ovaduštvo oz. za to, da med pripadniki širi razne govorice, tudi izmišljene. Na ta način je do njega prišlo več govoric, ki so se pozneje izkazale za povsem neresnične.

Na ta način so se pojavile govorice in medijski zapisi o tem, da naj bi bila načelnica generalštaba zamenjana, čemur pa je Škerbinc, kot je danes po besedah Mahniča pojasnil komisiji, ostro nasprotoval.

Tudi na postroju Škerbinc, kot je zatrdil komisiji, ni neprimerno govoril o zdravstvenem stanju Ermenčeve, in ima za to tudi 200 prič. Dejal naj bi le, da se mu zdi nesprejemljivo in zavržno, da se načelnico obravnava na tak način, da ima dovolj tega, da se po vojski in v medijih širijo govorice o njenem zdravstvenem stanju, in da takšne govorice slabijo ugled Slovenske vojske, je Škerbinčeve besede povzel Mahnič.

Zadeve je torej Škerbinc, kot je dejal Mahnič, skušal pomiriti. Je pa danes kljub temu dejal, da dopušča možnost, da je njegov govor kdo v postroju razumel napačno.

Za zaslišanja, ki so ga na Poveljstvu sil opravili pripadniki obveščevalno-varnostne službe (OVS) ministrstva za obrambo, je Škerbinc ocenil, da so bila nenavadna, vprašanja pa sugestivna. Prav tako konkretno njega ni nihče neposredno vprašal, ali je neprimerno govoril o zdravstvenem stanju Ermenčeve. "Brigadir Škerbinc je rekel, da ga ne moti to, da je bil razrešen, pač pa način. Nečloveški način," je povedal Mahnič.

Podpredsednik komisije je povzel tudi Škerbinčevo pojasnilo glede nočnega streljanja na Počku. V zvezi s tem je Škerbinc komisiji izročil dokument oz. poročilo o izvajanju aktivnosti na omenjenem vadišču. To poročilo je ministru za obrambo Karlu Erjavcu posredovala Ermenčeva, v njem pa med drugim zapisala, da je Slovenska vojska dosledno izvajala vsa prejeta navodila v zvezi z aktivnostmi na vadišču.

Tako je tudi v primeru spornega streljanja načrtovanje in izvajanje aktivnosti po besedah Mahniča potekalo skladno z dogovorom in usmeritvami vlade ter ministrstva za obrambo. "Če je Slovenska vojska streljala do treh zjutraj, pomeni, da so bile to usmeritve ministra," je povzel.

Dokument, ki ga je načelnica poslala ministru, zato po prepričanju poslanca SDS-a postavlja na laž ministra za obrambo in opere izmišljene krivde Miho Škerbinca. Erjavec po njegovih besedah namreč trdi, da naj bi Škerbinc kršil linijo poveljevanja in da nočno streljanje ni bilo načrtovano.

Komisija je sklenila, da bo v nadaljevanju opravila še pogovor z načelnico generalštaba, s pripadniki OVS-ja, ki so sodelovali pri zaslišanjih v Poveljstvu sil, in z direktorjem OVS-ja Dejanom Matijevičem, je še povedal Mahnič.



Erjavec: To je zloraba komisije



Erjavec pravi, da gre še za eno zadevo, ki kaže na politično zlorabo Knovsa. Foto: EPA

Zaslišanje Škerbinca je predvsem v službi interpelacije, je še pred samo sejo povedal Erjavec, in izrazil pričakovanje, da bo Škerbinc govoril resnico. "Potem bo tudi komisiji zelo jasno, zakaj je bil Škerbinc razrešen," je v izjavi po seji vlade dejal Erjavec. Ponovil je, da zakonodaja ne predvideva razlogov za razrešitev poveljnika poveljstva sil SV-ja, ker gre za formacijsko dolžnost.

"V vojski vemo, kako se ukazi izvršujejo, minister pa ima pristojnost, da na predlog načelnice generalštaba lahko razreši in imenuje posamezne poveljnike v določenih strukturah Slovenske vojske," je dodal.

Erjavec je ponovil tudi navedbe, ki jih je zapisal v odgovoru na interpelacijo, da je Škerbinc grdo govoril glede zdravstvenega stanja načelnice Generalštaba SV-ja. "O tem bom lahko prepričal DZ na zaprti seji, ker so dokumenti interne narave," je pojasnil.

Tako tudi ni odgovoril na vprašanje, ali ta ugotovitev izhaja iz poročila po zaslišanju pripadnikov SV-ja. Povedal je le, da imajo informacije, ki dokazujejo, da je tako. "Če bo treba, bomo zaprli sejo DZ-ja in predložili ustrezne dokaze," je dodal.

Datum interpelacije Erjavca, ki jo je vložil SDS, sicer še ni določen, a sam pričakuje, da bo to prihodnji teden v petek, 21. junija. To je ravno na Erjavčev rojstni dan. "Bo pač rojstnodnevno darilo," je še dodal.

Škerbinc po zaslišanju na komisiji DZ-ja za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) vsebinskih izjav medijem ni dajal, saj da za to nima pooblastil. Ima pa pooblastila za izjave na Knovsu, je odgovoril in pojasnil, da ga sicer ne bi bilo.