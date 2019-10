Velika uharica. Foto: BoBo/Žiga Živulović ml.

Informacijo je javnosti posredoval član komisije Žan Mahnič (SDS). Podrobnosti ne razkriva, sklepati pa je, da gre za dogajanje na Petrolu.

Po Mahničevih navedbah sta bili v današnjem nadzoru na Sovi poleg njega še članici komisije iz vrst koalicije Jerca Korče (LMŠ) in Monika Gregorčič (SMC).

Knovs je sicer v zadnjem mesecu opravil že več nadzorov na Sovi, odmevali so zlasti tisti v zvezi s kadrovanjem na agenciji. Tokrat pa je nadzor povezan z dogajanjem v gospodarstvu. Čeprav podrobnosti niso znane, je sklepati, da gre za dogajanje okoli Petrola, saj je javnost in politiko vznemiril nenaden odhod uprave te družbe. V zadnjih dneh so se vrstila ugibanja o razlogih in ozadjih za to potezo.

Slovenski državni holding (SDH) prav danes danes pričakuje pojasnila nadzornikov družbe zaradi "nenadnega" razhoda z upravo, hkrati je Petrol za državo pomembna družba. Petrol bo pojasnila objavil po koncu borznega trgovanja. SDH bo na podlagi pridobljenih pojasnil o zadevi poročal vladi.

Direktor Sove Rajko Kozmelj je sicer v nedavnem intervjuju za Mladino med drugim izpostavil, da je eno izmed področij delovanja Sove tudi varovanje gospodarskih interesov države v smislu preprečevanja škodljivega tujega vpliva na gospodarske interese podjetij, ki so v delni lasti države ali pa ki zaposlujejo velik del družin v neki regiji.

Tako je tudi pri prodajah Mercatorja Agrokorju in Adrie Airways nemškemu skladu Sova "sproti in ažurno, z vsemi zmogljivostmi, ki so nam na voljo, posredovala odločevalcem vse relevantne informacije". Tudi gospodarski minister Zdravko Počivalšek je v današnjem intervjuju za Mladino potrdil, da je v svojem dosedanjem delu zaradi informacij, ki jih dobi od Sove, veliko bolj verodostojno pripravljal ukrepe.

Tako se je odprlo vprašanje, ali je Sova imela kakšne informacije tudi glede Petrola.