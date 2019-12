Društvo Vtis, ki združuje v tujini izobražene Slovence, je podelilo nagrado vtis leta, ki jo je prejel znanstvenik Jernej Ule. Foto: Nik Jevšnik/STA Foto: UPRS (urad predsednika Republike Slovenija)

Predsednik republike tradicionalni sprejem pripravi skupaj z omenjenim društvom, ki je ravno minuli teden v Ljubljani pripravilo četrti simpozij, katerega namen je vzpostavljati in utrjevati vezi med slovenskimi raziskovalci, predavatelji in študenti v tujini ter tistimi doma.



V Ljubljani je potekal tudi zbor društva Vtis, na katerem so izvolili novo vodstvo. Položaj predsednice je zasedla Kristi Hodak, ki je trenutno zaposlena kot svetovalka v digitalni veji svetovalne družbe Mckinsey & Co. Na funkciji je nasledila Andrejo Kržič Bogataj, mlado raziskovalko na Max-Planck inštitutu za socialno pravo in socialno politiko v Münchnu, ki je društvo vodila zadnji dve leti.



Hodakova je v svojem govoru izpostavila, da je Vtis globalno združenje in mreža ambicioznih ambasadorjev znanja, študentov, znanstvenikov, raziskovalcev, predavateljev ter gospodarstvenikov. To je baza talentov, predvsem pa ljudi, ki izhajajo iz istega kulturnega okolja in imajo podobne vrednote, obenem pa jih bogatijo tudi izkušnje iz tujine, je opisala.



Po njenih besedah so člani društva "vtis pustili" že v 51 državah sveta, skoraj tretjina pa se jih je že vrnila tudi domov. Polovica tistih, ki še delujejo v tujini, po besedah Hodakove razmišlja o vrnitvi, ostali pa zagnano iščejo možnosti tesnejšega sodelovanja z domovino. "Dokazujemo, da nam ni vseeno za Slovenijo in da bi radi prispevali k njenemu razvoju," je dejala.



Hodakova si želi, da bi skupnost postala še bolj aktivna in da bo vsakdo s svojim potencialom lahko prispeval k razvoju Slovenije in napredku slovenske družbe. To je tudi njihova vizija.

Njena želja na položaju predsednice je, da bo v novem letu še več uspešnih zgodb, ki bodo dokazovale, da se razdalja med Slovenijo in tujino manjša, kroženje znanja pa krepi.



Društvo je danes podelilo tudi priznanje vtis leta. Tega prejmejo tisti, ki so po mnenju izbirne komisije najbolj prispevali k poglobitvi sodelovanja med Slovenci v tujini in doma, mobilnosti in prenosu znanja.



Priznanje znanstveniku, ki deluje v Londonu

Letošnje priznanje je prejel priznani slovenski raziskovalec Jernej Ule, ki je doktoriral na Univerzi Rockefeller v New Yorku in je zdaj profesor molekularne nevroznanosti na University College v Londonu.



Ule je prav letos pridobil projekt Evropskega raziskovalnega sveta za uveljavljene raziskovalce. V projektu, za katerega je dobil 2,4 milijona evrov in ga bo gostil Kemijski inštitut, bodo preučevali povezovanje molekul v možganih ter vpliv povezav na potek nevrodegenerativnih bolezni, kot je amiotrofična lateralna skleroza (ALS). Ule je tudi del skupine slovenskih raziskovalcev, ki so v reviji Molecular Cell objavili novo študijo, ki predstavlja preboj na področju razumevanja procesov diferenciacije celic.



Gneča ob dnevu odprtih vrat predsedniške palače

Ob državnem prazniku, dnevu samostojnosti in enotnosti, so v uradu predsednika republike Boruta Pahorja tradicionalno pripravili dan odprtih vrat. Predsedniško palačo je obiskalo skoraj 1.000 obiskovalcev.

Predsednik republike Borut Pahor je v nagovoru ob državnem prazniku čestital Slovenkam in Slovencem doma in po svetu ter državljankam in državljanom in ob tem izrazil veliko upanje glede skupne prihodnosti in ganjenost, ker se je v predsedniški palači ob tej priložnosti zbrala takšna množica ljudi.

Predsednik Borut Pahor si je zaželel, da bi enotnost izpred 29 let navdihnila tudi nove generacije. Foto: UPRS (urad predsednika Republike Slovenija)/Daniel Novakovič/STA

Pahor je v govoru spomnil na besede tedanjega predsednika slovenske skupščine Franceta Bučarja ob razglasitvi izidov plebiscita. "Ta glasovalni izid mi omogoča, da slovesno razglasim pred tem visokim zborom, pred slovensko, jugoslovansko ter vso svetovno javnostjo, da se je slovenski narod na temelju trajne in neodtujljive pravice do samoodločbe odločil, da Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna država," so zgodovinske Bučarjeve besede.

Predsednik republike je zbranim zaželel, da bi ob podobnih usodnih preizkušnjah tedanja enotnost navdihnila tudi zanamce. "Nikoli prej in nikoli pozneje nisem imel od blizu priložnosti spremljati politike v tej svoji lepoti, kot je bila takrat," se je spominjal tedanje politike, ki je po njegovih besedah ustvarjala nekaj novega, pravičnejšega, svobodnejšega in ljudi navdajala z velikim upanjem, ne glede na razlike med njimi.

Pahor si tako želi, da bi bile nove generacije navdihnjene s to zgodovinsko izkušnjo in bi svojim otrokom lahko zapustile enako navdihujočo dediščino.

Kulturni program vrhunskih harmonikarjev

Praznični kulturni program so tokrat pripravili vrhunski harmonikarji. Denisu Novatu, prvemu slovenskemu svetovnemu prvaku na diatonični harmoniki, sta se pridružila aktualni svetovni prvak Dominik Innerkofler in David Beletić, dobitnik zlatega priznanja na letošnjem svetovnem prvenstvu, ki je septembra letos v Portorožu potekalo pod častnim pokroviteljstvom predsednika republike.

Po uradnem delu so si obiskovalci pod vodstvom uslužbencev državnega protokola ogledali delovne in protokolarne prostore predsednika republike, ki je tudi odgovarjal na njihova vprašanja. Ogledali so si lahko tudi častno stražo garde Slovenske vojske, ki je bila v počastitev državnega praznika tradicionalno postrojena pred palačo.

Doslej je po navedbah urada predsednika republike predsedniško palačo ob državnih praznikih obiskalo že skoraj 25.000 obiskovalcev vseh starosti, tudi iz tujine.

