V NSi-ju poudarjajo, da zakon ne upošteva kmetijskih zemljišč. Foto: BoBo

"Menimo, da je zakon v neskladju s 147. členom Ustave, ki določa načelo zakonitosti na davčnem področju in določa, da je predpisovanje davkov pristojnost zakonodajalca, ki jih sme določiti samo z zakonom," je še dodala. V zakonu bi moralo biti določeno, katere značilnosti oz. podatki o nepremičnini vplivajo na določitev njene posplošene vrednosti, ki naj bi se uporabljala tudi v davčne namene.

Ker je bilo že ugotovljeno, da je oblikovanje modelov vrednotenja nepremičnin ključnega pomena za določitev položaja davčnega zavezanca, bi morali biti modeli vrednotenja nepremičnin in vse podlage za to vrednotenje jasno opredeljene v zakonu, kar pa po mnenju NSi-ja niso. "Zakon namreč določitev modelov vrednotenja prepušča vladi in podzakonskim aktom," je opozorila.

Neenaka obravnava kmetijskih in gozdnih zemljišč

V NSi-ju zatrjujejo še, da je zakon v neskladju z ustavo v delu, ki določa načelo enakosti pred zakonom, zaradi določbe, da se kmetijska in gozdna zemljišča vrednoti po namenski rabi, pri čemer so ostale nepremičnine vrednotene po dejanski rabi. Zakon ne pojasni razlogov za takšno izjemo pri obravnavi kmetijskih in gozdnih zemljišč in zavezance, ki so v bistveno enakih položajih, obravnava različno, je povzela Dimičeva.

Ureditev v zakonu želi z določenimi metodami vrednotenja kmetijskih in gozdnih zemljišč pospešiti pozidavo oz. promet s kmetijskimi zemljišči, ki imajo v občinskih ali državnih prostorskih načrtih status stavbnih zemljišč, saj bo lastnik zemljišča, ki je po dejanski rabi kmetijsko, po namenski pa stavbno, zaradi visokih dajatev prisiljen prodati svoje zemljišče.

Kmečka zveza NSi opozarja na neurejene evidence

Na to, da geodetska uprava v svojih evidencah ne upošteva dejanskega stanja na terenu in ga posplošuje, čeprav je dejansko stanje popisano ali poslikano na več načinov, je opozoril predsednik Kmečke zveze NSi-ja Janez Beja. Izpostavil je problematiko neurejenih evidenc o cestah javnega pomena, ki so še vedno v lasti zasebnikov, in se zavzel, da se kmetijska zemljišča z namensko rabo za stavbno ne vrednotijo po tržni vrednosti.