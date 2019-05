Ministrstvo za obrambo. Foto: RTV SLO/ Ergyn Zjeci

O odpovedi omenjene pogodbe so obvestili predsednika sindikata Gvida Novaka, odziva katerega Slovenski tiskovni agenciji ni uspelo pridobiti. Šestmesečni rok pa začne teči z dnem vročitve odpovedi.

Ministrstvo v odpovedi pogodbe pojasnjuje, da je obseg sindikalnega delovanja na obrambnem področju določen v členu 100 b zakona o obrambi, ki izrecno navaja, da sindikat ne more dajati mnenja k formacijam in organizaciji vojske, njeni opremljenosti, delovanju, pripravljenosti in uporabi. Sindikat ne more dajati mnenja k aktom vodenja in poveljevanja v vojski oz. so njegova mnenja za ministra in načelnika generalštaba ter druge poveljujoče neobvezna.

Opozarjajo, da je zadnje določeno tudi v zdaj odpovedani pogodbi. V njej so predvideli, da bodo vsa posamična vprašanja, ki se nanašajo na področje sindikalnega dela v okviru ministrstva in so predmet te pogodbe, reševali sporazumno in strpno.

"Ministrstvo za obrambo ocenjuje, da vaše aktivnosti v zvezi z zadnjimi aktualnimi dogodki glede razrešitve poveljnika poveljstva sil Slovenske vojske, kar sodi v okvir organizacije in vodenja vojske, pomenijo kršitev oz. prekoračitev prej navedenih izhodišč sindikalnega delovanja na obrambnem področju, prav tako pa le-te tudi niso potekale v duhu sporazumnega in strpnega reševanja morebitnih odprtih vprašanj," so v obrazložitvi odpovedi pogodbe zapisali na ministrstvu.

Kot še posebej nesprejemljivo so označili "javno pozivanje političnih strank s strani predsednika Sindikata vojakov Slovenije za sklic nujne seje odbora za obrambo in za vložitev interpelacije zoper ministra za obrambo".

Ministrstvo je v obrazložitvi odpovedi še napovedalo, da bo sindikatu predlog nove pogodbe v pregled in mnenje posredovalo predvidoma v roku treh mesecev.