Predsednik OZS-ja Branko Meh je spomnil, da so nasprotovali znižanju poklicnih pokojnin obrtnikov, ki so vplačevali v sklad, ko niso imeli druge možnosti pokojninskega zavarovanja. "Povprečno obrtniki prejemajo 84 evrov in znižanje za še 30 odstotkov je nedopustno," je dejal v izjavi za medije. Upravni odbor OZS se je zato odločil, da pomaga upokojenim obrtnikom.

Glasovali bi tudi o zaupnici vodstvu sklada

"Seznanili smo se z dogajanjem na skladu in dogovorili, da najprej preverimo, kako lahko odpokličemo te naše člane, ki so na skupščini glasovali za tak nerazumljiv predlog. Če to ne bo mogoče, bomo šli v zbiranje podpisov zavarovancev, ki so lastniki sklada in lahko sami odpokličejo člane skupščine," je dejal. Skupščina sklada šteje 25 članov, od tega je 12 predstavnikov obrtnikov. Upravni odbor OZS želi po odpoklicu članov skupščine tudi odločanje o zaupnici vodstvu sklada, saj menijo, da to ni več legitimno.

Poleg tega želi upravni odbor poiskati rešitev za upokojene obrtnike v sodelovanju s premierjem Marjanom Šarcem ter ministrstvoma za delo in finance. Želijo si, da bi 165 milijonov evrov premij, ki so za obrtnike še ostale na skladu, prenesli na Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje Slovenije.

Obljubljali so jim precej višje pokojnine od dejanskih, zdaj pa jih bodo še nižali

Član upravnega odbora OZS Bogdan Oblak je ob tem opozoril, da so obrtnikom ob začetku vplačevanja v sklad obljubljali precej višje pokojnine, kot jih sedaj dobivajo, te pa bodo še nižje. Sklad se danes ne ukvarja le z osnovno dejavnostjo, zaradi katere je bil ustanovljen po drugi svetovni vojni, člane pa so po njegovih besedah novačili z obljubami o dobrih rentah.

"Renta je bila odvisna od plačilnega razreda. Obljubljeno mi je bilo okrog 900 evrov mesečne rente, realno pa dobivam pol manj, to se bo znižalo še za 30 odstotkov," je pojasnil Oblak. Pri tem pa je spomnil, da so mnogi vplačevali manj, zaradi česar danes dobivajo res nizke poklicne pokojnine.

V logaški obrtni zbornici po njegovih besedah opažajo, da bo 30-odstotno znižanje nekaterim obrtnikom bistveno poslabšalo socialni položaj. "Da je obrtnik sam skrbel zase in družino, po 40 letih garanja pa se mora sedaj boriti za preživetje," je orisal.

Znižanje za skoraj tretjino

Dodal je, da so obrtniki ogorčeni nad tistimi člani, ki so glasovali za predlog uprave sklada za znižanje pokojnin. Oškodovani obrtniki so zato "pripravljeni iti do konca", med drugim govorijo tudi o možnosti tožb. Zbornica jim bo pri tem pomagala, je še zagotovil Oblak.

Skupščina Sklada obrtnikov in podjetnikov je pred dvema tednoma namreč potrdila predlog uprave, da se pokojnine iz poklicnega pokojninskega zavarovanja znižajo za skoraj tretjino. Ukrep bo prizadel več kot 9000 zavarovancev sklada. Pokojnine je treba po pojasnilih predsednik uprave sklada Bojana Jeana znižati, ker je država v letu 2016 povračilo skladu znižala s šestih milijonov evrov letno na 600.000 evrov, zato sredstev ni več dovolj.