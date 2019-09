Zdravko Počivalšek je zdaj gospodarski minister. Foto: BoBo

Minister iz kvote SMC-ja in član strankinega izvršnega odbora Zdravko Počivalšek je 27. avgusta sporočil, da je oddal soglasje h kandidaturi za predsednika stranke.

Izziv se je odločil sprejeti ob izraženi podpori izvršnega odbora, poslancev, lokalnih odborov in predvsem zdajšnjega predsednika stranke Mira Cerarja. "Podpora predsednika mi v tem smislu največ pomeni, saj me je ravno on osebno tudi povabil k delu v svoji vladi in k delu v stranki, zato se brez njegove podpore za kandidaturo ne bi odločil," je pojasnil v pisni izjavi za Slovensko tiskovno agencijo.

Glede odločitve za kandidaturo za prvega moža stranke, ki je zdrsnila na dno javnomnenjskih anket, pa je Počivalšek v izjavi ob robu strateškega foruma na Bledu odgovoril: "Najprej je treba skočit, potem pa se reče hop. To je bil moj življenjski moto v vseh podjetjih, kjer sem delal, pa tudi zdaj na ministrstvu. Tako bo tudi v politiki."

Prepričan je, da ima SMC pomembne zasluge za uspešne gospodarske kazalnike in za to, da je v Sloveniji danes življenje bistveno boljše kot leta 2014. Želi si nadgraditi dozdajšnje uspešno delo stranke, kazalnike javne podpore stranke obrniti navzgor in tako dodatno utrditi položaj stranke, "ki ima danes z desetimi poslanci pomemben glas v državnem zboru in s štirimi ministri pomemben položaj v vladi".

Prav tako si bodo po njegovih navedbah v SMC-ju prizadevali, da bo ta vlada stabilna in da bo do konca oddelala svoj mandat. "V tej luči bomo državotvorno delovali tudi naprej. Verjamem, da tudi po kongresu," je izjavil. S podobnimi besedami je odgovoril tudi na vprašanje morebitnega sodelovanja v kateri drugi vladi oz. s katerimi drugimi strankami, saj je sodelovanje zdajšnjega vladnega peterčka z Levico negotovo in nekateri špekulirajo o sodelovanju vlade z NSi-jem.

Kaj meni o kadrovskih zapletih

Počivalšek je odgovoril tudi na vprašanja kadrovanj. Zadnje dni so namreč odmevali pritiski generalnega sekretarja LMŠ-ja Braneta Kralja za imenovanje Igorja Šoltesa za direktorja Uradnega lista, še pred tem pa napoved okoljskega ministra Simona Zajca, da bo za glavnega okoljskega inšpektorja predlagal predsednika sveta SMC-ja Dragana Matića. Ta je po Počivalškovih navedbah delal na inšpekcijah več kot deset let in tako verjame, da bo dobro delal tudi na tem področju.

Ob tem je Počivalšek spomnil, da se tudi sam ni rodil kot gospodarski minister, ampak je pred tem delal v kmetijstvu, živilskopredelovalni industriji, pa tudi v turizmu.

Že ob napovedi kandidature pa je pojasnil, da je steber, na katerem želi programsko graditi svoje delo tako na ministrstvu kot tudi v stranki, trajnostni gospodarski razvoj. "Absolutno moramo skrbeti za gospodarski razvoj, vendar ob upoštevanju jasnih omejitev, ki nam jih daje tako družbeno kot naravno okolje. Rad uporabljam prispodobe o izvozu kot o motorju gospodarstva, a vendarle ima gospodarstvo tudi svoja pljuča – in to je narava," je pred dnevi še navedel Počivalšek.

Od ustanovitelja in vodje največje stranke v Sloveniji do odstopa z vodstva stranke, ki je na robu izpada iz parlamenta. Foto: BoBo

Kako se je vlada pripravljala na gospodarsko ohlajanje

V izjavi na Bledu pa se je odzval tudi na ohlajanje gospodarske rasti in nevarnost mednarodnih okoliščin. Med drugim je spomnil, da je slovensko gospodarstvo v tem trenutku popolnoma drugačno, kot je bilo na začetku leta 2008, veliko manj zadolženo, prav tako je razpršeno, izvozno navezano in uspešno. Po njegovih navedbah je pomembno, kakšni so trendi pri naših najpomembnejših partnerjih, vendar je narava našega gospodarstva taka, da so po njegovem mnenju temelji za optimizem.

"Seveda je treba biti previden in tudi na vseh drugih področjih ne iti prek črte. Vedno sem zagovarjal tak model gospodarstva, po katerem lahko porabimo toliko, kot lahko ustvarimo," je dodal Počivalšek. Spomnil je tudi, da je zagovornik premišljene privatizacije, za kar si bo prizadeval.

Špekulacije, da bo Počivalšek poskušal prevzeti vodenje SMC-ja, so postale glasne kmalu po Cerarjevi napovedi, da se bo jeseni umaknil z vrha stranke. To je napovedal junija, po slabem izidu SMC-ja na majskih evropskih volitvah.

Na kongresu bodo delegati predvidoma spreminjali tudi statut stranke in volili del sveta stranke.