Poslopje vlade RS. Foto: BoBo

Če bi bile parlamentarne volitve danes, bi s 24 odstotki glasov zmagal LMŠ. Na drugem mestu bi bil SDS, tretji pa SD. Sledili bi NSi, Levica in DeSUS. Anketo za časnik Dnevnik in RTV Slovenija vsak mesec pripravi agencija Ninamedia, tokrat je med 11. in 13. junijem v anketi sodelovalo 700 ljudi. Več v Dnevniku ob 19. uri.