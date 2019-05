Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar na 10. nujni seji odbora DZ-ja za notranje zadeve 30. maja 2019. Seja je bila prekinjena, nadaljevali jo bodo prihodnji teden. Foto: DZ/Matija Sušnik

Nujno sejo odbora za notranje zadeve, ki je imela na dnevnem redu problematiko varovanja schengenske meje, so zaznamovali očitki iz SDS-a in sindikata policistov, da država ne stori dovolj za ureditev razmer na južni meji.

Predsednik odbora DZ-ja za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo Zvonko Černač, ki je dal pobudo za obravnavo omenjene točke, je v uvodu dejal, da migranti prihajajo iz varnih držav, kot so Pakistan, Alžirija in Maroko. Po njegovih besedah se azilna zakonodaja zlorablja, policisti pa izgorevajo.

Mlekuš je drugi z leve strani. Foto: DZ/Matija Sušnik

SPS: Dialog z ministrom je na najnižji točki

Stanje v policiji je skrb vzbujajoče, sistemskih ukrepov pa ni, je izpostavil predsednik Sindikata policistov Slovenije (SPS) Kristjan Mlekuš. Po njegovem mnenju je socialni dialog z ministrom Poklukarjem na "najnižji točki v zgodovini". Poleg tega ministrstvo ne stori dovolj za pridobitev ustreznega kadra, je dodal. Število zaposlenih v policiji je po njegovih besedah v zadnjih desetih letih padlo z 9.349, kolikor jih je bilo leta 2009, na 8.134, kolikor jih je bilo lani.

Vojaki, ki naj bi policiji pomagali na meji, pa so prej ovira kot pomoč, je dejal. Največja težava je namreč administrativna obravnava nezakonitega prebežnika, česar pa vojaki ne delajo.

Poklukar: Delo sindikata gre v napačno smer

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je ovrgel njegove očitke z zagotovilom, da policija z dodatnimi silami ustrezno varuje schengensko mejo, Slovenska vojska pa odlično sodeluje z njo. Za varovanje južne meje načrtujejo tudi dodatne začasne tehnične ovire in videonadzor, je spomnil.

Izrazil je zaskrbljenost, ker gre Mlekuševo delovanje v "napačno smer". Delo sindikata spominja na parapolicijo, je dejal.

"To so hude obtožbe," je v razpravi dejal poslanec NSi-ja Jernej Vrtovec. "Če imamo parapolicijo, je treba ukrepati," je pozval.

"Poznamo afero Koprivnikar," je namignil minister. Vendar je generalna direktorica policije Tatjana Bobnar zagotovila, da v Sloveniji ni parapolicije. Povzročitelji zadeve Koprivnikar pa so bili ustrezno sankcionirani, je spomnila.

"Slovenija je varna država. Policija zagotavlja varnost tako v notranjosti kot na schengenski meji," je minister dejal novinarjem po seji. "Ne bom dovolil politizacije policije, sindikat policistov oz. njegov predsednik pa je šel s svojo novinarsko konferenco v predvolilnem času na Policijski akademiji predaleč," je dejal.

Ob vprašanju novinarjev glede njegove izjave na seji, da delo sindikata spominja na parapolicijo, pa je dejal: "Verjamem, da notranji mehanizmi delujejo, toda to, kar sem slišal danes od predsednika sindikata, je bilo zame skrb vzbujajoče."

Skozi celotno sejo so sicer poslanci koalicije zatrjevali, da je Černač s sklicem tokratne nujne seje zlorabil poslovnik DZ-ja, saj da ni razlogov za sklic nujne seje. "Gre za spreten manever SDS-a, ki skuša znova nagovoriti volivce," je dejala Tina Heferle iz LMŠ-ja.

Nujno sejo bodo nadaljevali prihodnji teden.