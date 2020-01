Različne cene šolskih kosil

Cena malice je enotna in znaša 0,80 evra, medtem ko se cene šolskih kosil od šole do šole razlikujejo, tudi za več kot evro na posamezno kosilo. Foto: BoBo

Cena malice je enotna in je 0,80 evra, medtem ko se cene šolskih kosil od šole do šole razlikujejo, tudi za več kot evro na posamezno kosilo.

Eden od staršev, ki ima otroka na ljubljanski osnovni šoli Vide Pregarc, je prepričan, da starši tam kosilo preplačujejo. Že pred letom dni je ugotovil napako pri obračunavanju kosil, ki jo je nato šola priznala in odpravila, staršem pa je preplačani znesek tudi vrnila. Oče osnovnošolca še vedno vztraja, da bi lahko v šoli ceno znižali. Šola namreč kosilo nabavlja v bližnjem vrtcu, starejši učenci kosilo v prostorih vrtca tudi pojedo, znesek pa se od vrtčevskega poveča za skoraj pol evra. Ravnateljica šole Katja Arzenšek Konjajeva odgovarja, da je v to ceno všteto delo zaposlenih pri razdeljevanju hrane, oprema, izobraževanja, vodenje evidenc, programi ...

Irena Simčič z Zavoda za šolstvo pravi, da je za razliko od šolske malice, kjer starši plačajo le stroške živil, saj druge stroške pokrije država, pri kosilih drugače. "Šolsko kosilo temelji na ekonomskih postavkah, ki pa naj ne bi bile profitne. Povprečna cena kosila, ki mora biti pripravljen po veljavnih strokovnih priporočilih, znaša 2,50 evra. Cene pa niso enotne, ker ima vsaka šolska kuhinja svoje tehnične, materialne, kadrovske in druge pogoje". Ob tem pa poudarja, da cena posameznega kosila ne bi smela presegati 2,80 evra.

Primerjali smo cene kosil v več kot 40 osnovnih šolah v Ljubljani. Cene niso enotne, odvisne pa so tudi od tega, ali ima šola lastno kuhinjo. Večinoma so kosila dražja za starejše učence in tiste z različnimi dietami. Najdražje kosilo imajo učenci sedmega, osmega in devetega razreda na Osnovi šoli Šentvid, in sicer 3,40 evra, sledi Osnovna šola Savsko naselje, kjer je za veliko kosilo treba odšteti 3,35 evra, na osnovnih šolah Vide Pregarc in Brod pa morajo starši starejših učencev odšteti 3,30 evra za posamezno kosilo. Na osnovni šoli Ledina so nam sicer poslali podatek, da je treba pri njih za sedmošolce, osmošolce in devetošolce odšteti 3,75 evra, vendar so pozneje ugotovili, da so se pri navedbi cene zmotili, in sporočili, da prava cena znaša 2,75 evra. Najnižje cene imajo na Osnovni šoli Vič, kjer je za kosilo od 1. do 3. razreda treba plačati 2,30 evra, za kosilo od 4. do 9. razreda pa 2,40. Sledi Osnovna šola Prule, kjer imajo enotno ceno kosil za vse učence, in sicer 2,44 evra.

Irena Simčič z Zavoda za šolstvo staršem, ki opazijo morebitna odstopanja, svetuje, naj se obrnejo na šolo oziroma na organizatorja prehrane. Sicer pa poudarja, da je Slovenija ena izmed redkih evropskih držav, ki ima organizirano šolsko prehrano urejeno na sistemski ravni.